Немцев попросили не устраивать "корона-вечеринки"

БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Вице-президент Института Роберта Коха, профессор Ларс Шааде призвал немцев не устраивать домашние вечерники из-за закрытия ночных клубов в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Власти различных регионов Германии принимают меры по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19. Одной из мер является запрет концертов, отмены футбольных матчей и других спортивных мероприятий, закрытие баров, а также ночных клубов. В частности, многочисленные клубы в Берлине начали отменять вечеринки еще на прошлой неделе, не дожидаясь введения прямого запрета.
"Начавшееся закрытие школ и клубов - это одна из возможностей достичь этой цели (замедлить распространение вируса - ред.). Однако неразумно вместо того, чтобы идти в клуб, приглашать людей домой или идти на другие праздничные мероприятия, где собирается много людей", - заявил Шааде на ежедневной пресс-конференции Института Роберта Коха в Берлине.
Институт Роберта Коха входит в структуру минздрава и ведет статистику заболеваемости коронавирусом, а также разрабатывает рекомендации для властей и населения страны по борьбе с эпидемией.
"Я говорю это потому, что уже устраивают так называемые корона-вечеринки, когда клубы закрыты. Пожалуйста, не делаете этого. Оставайтесь по возможности дома, ограничивайте свою общественную жизнь как можно больше", - добавил эксперт.