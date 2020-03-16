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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T16:33+0300
https://ria.ru/20200316/1568679533.html
Немцев попросили не устраивать "корона-вечеринки"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568155680_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_9e272eef3b4ce400df523c07af7c2ae7.jpg
РИА Новости

Немцев попросили не устраивать "корона-вечеринки"

16:33 16.03.2020
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© РИА Новости / Ангелина ТимофееваСупермаркет в Берлине
Супермаркет в Берлине
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Вице-президент Института Роберта Коха, профессор Ларс Шааде призвал немцев не устраивать домашние вечерники из-за закрытия ночных клубов в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Власти различных регионов Германии принимают меры по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19. Одной из мер является запрет концертов, отмены футбольных матчей и других спортивных мероприятий, закрытие баров, а также ночных клубов. В частности, многочисленные клубы в Берлине начали отменять вечеринки еще на прошлой неделе, не дожидаясь введения прямого запрета.
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"Начавшееся закрытие школ и клубов - это одна из возможностей достичь этой цели (замедлить распространение вируса - ред.). Однако неразумно вместо того, чтобы идти в клуб, приглашать людей домой или идти на другие праздничные мероприятия, где собирается много людей", - заявил Шааде на ежедневной пресс-конференции Института Роберта Коха в Берлине.
Институт Роберта Коха входит в структуру минздрава и ведет статистику заболеваемости коронавирусом, а также разрабатывает рекомендации для властей и населения страны по борьбе с эпидемией.
"Я говорю это потому, что уже устраивают так называемые корона-вечеринки, когда клубы закрыты. Пожалуйста, не делаете этого. Оставайтесь по возможности дома, ограничивайте свою общественную жизнь как можно больше", - добавил эксперт.
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