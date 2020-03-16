В Армении ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

ЕРЕВАН, 16 мар – РИА Новости. Правительство Правительство Армении на внеочередном заседании правительства в понедельник ввело в стране из-за коронавируса режим чрезвычайного положения, запрещающий, согласно конституции, проведение референдума.

Согласно конституции, "во время военного или чрезвычайного положения референдум не проводится". Следовательно, запрет распространится и на назначенный на 5 апреля референдум о внесении изменений в конституцию. Согласно армянскому законодательству, не состоявшийся в результате объявленного режима чрезвычайного положения референдум проводится не ранее чем через 50 и не позднее 65 дней после истечения срока ЧС. Президент республики назначает дату голосования в трехдневный срок после завершения режима чрезвычайного положения.

"На территории Армении с 18.30 (17.30 мск) 16 марта до 9.00 (8.00 мск) 14 апреля объявляется чрезвычайное положение. С целью обеспечения режима чрезвычайного положения создается комендатура. Комендантом назначается вице-премьер Тигран Авинян", - заявил на заседании министр юстиции Рустам Бадасян, представляя проект решения .

В рамках чрезвычайного положения устанавливается особый порядок въезда граждан на всех пограничных пунктах. В частности, всем гражданам Армении и членам их семей, а также лицам, имеющим право на проживание, разрешается въезжать в страну. Однако запрещается въезд иностранцев из неблагополучных с точки зрения коронавируса государств, за некоторыми исключениями, в частности, ограничения не распространяются на дипломатов. Выезд граждан Армении за пределы страны сухопутным путем будет запрещен. Запрет не будет распространен на лиц, занимающихся грузоперевозками.

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Кроме того, имущество физических и юридических лиц, в том числе лекарства и медпринадлежности, могут быть использованы для выполнения режима ЧС. В республике запрещаются организация и проведение собраний и забастовок, общественных мероприятий с участием свыше 20 человек, в частности религиозных обрядов, концертов, выставок, театральных представлений, праздничных и памятных мероприятий.

Решением коменданта может быть запрещена деятельность объектов общепита, торговли, развлечений. За все время действия режим ЧС отменяются занятия в учебных заведениях. В СМИ вводятся ограничения на освещение темы коронавирусной инфекции.