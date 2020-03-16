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Российские ретейлеры прокомментировали принятые меры по коронавирусу
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РИА Новости

Российские ретейлеры прокомментировали принятые меры по коронавирусу

16:43 16.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПокупательница в торговом зале магазина "Магнит" в Краснодаре
Покупательница в торговом зале магазина Магнит в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Покупательница в торговом зале магазина "Магнит" в Краснодаре
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Меры, принятые на фоне коронавируса российскими властями для упрощения доставки товаров, помогут обеспечить бесперебойную доставку продуктов в российские магазины, сообщили РИА Новости представители ведущих российских ретейлеров.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на фоне ситуации с распространением коронавируса поручил с 17 марта на месяц запустить на таможне "зеленый коридор" для товаров первой необходимости, а также устранить в городах ограничения для транспорта торговых сетей.
"Мы поддерживаем эти меры, они помогут обеспечить бесперебойные поставки товаров на региональные распределительные центры торговых сетей и от них в магазины. Эти меры в числе прочих обсуждались накануне на встрече представителей ретейла с министром промышленности и торговли", - сообщил представитель компании X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель".
X5 указывает, что в компании заранее сделали дополнительные запасы. "Товаров на складах достаточно, цены стабильны. Поэтому логистика сейчас - это главный фактор, влияющий на то, чтобы полки магазинов оставались полными, даже с учетом повышенного спроса", - добавили в компании.
Объявленные в понедельник меры поддержали и в "Ленте". "Указанные меры определенно помогут обеспечить бесперебойную доставку продуктов в магазины торговых сетей", - сказали в компании. В "Ленте" добавили, что ретейлер не получал от поставщиков сообщений о повышении цен.
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