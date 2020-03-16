Российские ретейлеры прокомментировали принятые меры по коронавирусу

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Меры, принятые на фоне Меры, принятые на фоне коронавируса российскими властями для упрощения доставки товаров, помогут обеспечить бесперебойную доставку продуктов в российские магазины, сообщили РИА Новости представители ведущих российских ретейлеров.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на фоне ситуации с распространением коронавируса поручил с 17 марта на месяц запустить на таможне "зеленый коридор" для товаров первой необходимости, а также устранить в городах ограничения для транспорта торговых сетей.

"Мы поддерживаем эти меры, они помогут обеспечить бесперебойные поставки товаров на региональные распределительные центры торговых сетей и от них в магазины. Эти меры в числе прочих обсуждались накануне на встрече представителей ретейла с министром промышленности и торговли", - сообщил представитель компании X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель".

X5 указывает, что в компании заранее сделали дополнительные запасы. "Товаров на складах достаточно, цены стабильны. Поэтому логистика сейчас - это главный фактор, влияющий на то, чтобы полки магазинов оставались полными, даже с учетом повышенного спроса", - добавили в компании.