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2020-03-16T16:29+0300
https://ria.ru/20200316/1568679364.html
ЕСПЧ отменил слушания в марте и апреле из-за риска коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/150523/12/1505231259_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_93ea9bac04562c8c8454d0658dd96098.jpg
РИА Новости

ЕСПЧ отменил слушания в марте и апреле из-за риска коронавируса

16:29 16.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского суда по правам человека
Здание Европейского суда по правам человека
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание Европейского суда по правам человека. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который находится в Страсбурге, из-за коронавируса отменил ранее запланированные на март и апрель слушания, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении суда.
"Столкнувшись с беспрецедентным глобальным кризисом в области здравоохранения, принимая во внимание решения французских властей и Совета Европы, Европейский суд по правам человека решил принять ряд исключительных мер", - отмечается в сообщении.
В нем указывается, что "в целом основная деятельность суда, будет обеспечена". В релизе поясняется, что "большая часть работы юристов будет происходить на удаленном доступе через компьютерные сети".
Отмечается, что суд продолжит рассматривать срочные запросы о применении статьи 39 регламента суда. Соответствующее правило регламента ЕСПЧ предусматривает возможность применения обеспечительной меры как к государству-ответчику, так и к заявителю.
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"Здание ЕСПЧ больше недоступно для общественности, и слушания, назначенные на март и апрель, не состоятся. Решения о них будут приниматься позже", - указано в документе.
Наблюдатели отмечают, что суд принимает такие меры впервые за несколько десятилетий.
В начале прошлой недели в ПАСЕ РИА Новости рассказали, что в связи с коронавирусом было принято решение перенести на неопределенный срок все мартовские мероприятия. По словам собеседников агентства, речь, в частности, идет о переносе заседания юридического комитета ПАСЕ (Париж, 10 марта) комитета по социальным вопросам (Париж, 12 марта), культуре (Париж, 16 марта), миграции (Париж, 19 марта), равенству (Париж, 20 марта) и мониторингу (Анкара, 30-31 марта).
Также Ассамблея приняла решение отложить "все несущественные поездки членов Ассамблеи". В организации не пояснили, какие именно поездки считают несущественными.
Ранее из-за вируса было отменено заседание Венецианской комиссии Совета Европы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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