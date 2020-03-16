ЕСПЧ отменил слушания в марте и апреле из-за риска коронавируса

"Столкнувшись с беспрецедентным глобальным кризисом в области здравоохранения, принимая во внимание решения французских властей и Совета Европы, Европейский суд по правам человека решил принять ряд исключительных мер", - отмечается в сообщении.

В нем указывается, что "в целом основная деятельность суда, будет обеспечена". В релизе поясняется, что "большая часть работы юристов будет происходить на удаленном доступе через компьютерные сети".

Отмечается, что суд продолжит рассматривать срочные запросы о применении статьи 39 регламента суда. Соответствующее правило регламента ЕСПЧ предусматривает возможность применения обеспечительной меры как к государству-ответчику, так и к заявителю.

"Здание ЕСПЧ больше недоступно для общественности, и слушания, назначенные на март и апрель, не состоятся. Решения о них будут приниматься позже", - указано в документе.

Наблюдатели отмечают, что суд принимает такие меры впервые за несколько десятилетий.

В начале прошлой недели в ПАСЕ РИА Новости рассказали, что в связи с коронавирусом было принято решение перенести на неопределенный срок все мартовские мероприятия. По словам собеседников агентства, речь, в частности, идет о переносе заседания юридического комитета ПАСЕ ( Париж , 10 марта) комитета по социальным вопросам (Париж, 12 марта), культуре (Париж, 16 марта), миграции (Париж, 19 марта), равенству (Париж, 20 марта) и мониторингу ( Анкара , 30-31 марта).

Также Ассамблея приняла решение отложить "все несущественные поездки членов Ассамблеи". В организации не пояснили, какие именно поездки считают несущественными.

Ранее из-за вируса было отменено заседание Венецианской комиссии Совета Европы.