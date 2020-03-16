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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T16:29+0300
https://ria.ru/20200316/1568679288.html
Зеленский создал совет по противодействию коронавирусу
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/48/1562374826_0:0:3156:1775_1036x0_80_0_0_67fab0c616f5a3c670068a1244aa4d54.jpg
РИА Новости

Зеленский создал совет по противодействию коронавирусу

16:29 16.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДоклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 16 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал совет по противодействию коронавирусу COVID-19, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. По последним данным минздрава, на Украине подтверждены пять случаев заражения COVID-19. Первый на Украине случай смерти в результате нового коронавируса зафиксирован 13 марта. Спикер Рады Дмитрий Разумков созвал на вторник в 9.00 мск внеочередное заседание парламента для принятия законопроектов по противодействию распространения коронавируса.
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14 марта, 10:09
"Образовать координационный совет по противодействию распространению COVID-19 как консультативно-совещательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является мониторинг ситуации и выработки предложений по осуществлению эффективных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19 на Украине", - говорится в тексте указа.
Так, совет имеет право получать от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информацию, документы и материалы, а также приглашать на заседания представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к их компетенции.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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