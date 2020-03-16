Зеленский создал совет по противодействию коронавирусу

КИЕВ, 16 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал совет по противодействию коронавирусу COVID-19, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. По последним данным минздрава, на Украине подтверждены пять случаев заражения COVID-19. Первый на Украине случай смерти в результате нового коронавируса зафиксирован 13 марта. Спикер Рады Дмитрий Разумков созвал на вторник в 9.00 мск внеочередное заседание парламента для принятия законопроектов по противодействию распространения коронавируса.
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"Образовать координационный совет по противодействию распространению COVID-19 как консультативно-совещательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является мониторинг ситуации и выработки предложений по осуществлению эффективных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19 на Украине", - говорится в тексте указа.
Так, совет имеет право получать от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информацию, документы и материалы, а также приглашать на заседания представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к их компетенции.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.