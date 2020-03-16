Зеленский создал совет по противодействию коронавирусу

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. По последним данным минздрава, на Украине подтверждены пять случаев заражения COVID-19. Первый на Украине случай смерти в результате нового коронавируса зафиксирован 13 марта. Спикер Рады Дмитрий Разумков созвал на вторник в 9.00 мск внеочередное заседание парламента для принятия законопроектов по противодействию распространения коронавируса.

Опрос Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом? 38.5 % Более тщательно соблюдаю правила гигиены 22.2 % Избегаю скоплений людей 14.6 % Отказался от поездки за границу 24.7 % Ничего, я не боюсь заразиться Проголосовать

"Образовать координационный совет по противодействию распространению COVID-19 как консультативно-совещательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является мониторинг ситуации и выработки предложений по осуществлению эффективных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19 на Украине", - говорится в тексте указа.

Так, совет имеет право получать от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информацию, документы и материалы, а также приглашать на заседания представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к их компетенции.

Указ вступает в силу со дня опубликования.