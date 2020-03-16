Адмирал оценил возможности кораблей НАТО вести разведку у Крыма

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы хорошо выполняют работу по защите Средства радиоэлектронной борьбы хорошо выполняют работу по защите Крыма и противодействию разведывательным операциям НАТО, однако их не стоит использовать каждый день, заявил в интервью газете "Взгляд" адмирал Владимир Комоедов

Так он прокомментировал заявление источника РИА Новости в силовых структурах республики о неспособности альянса вести разведку у берегов полуострова из-за российских средства РЭБ. Специалист отметил, что отечественная военная аппаратура достаточно мощная и сделала рывок вперед с точки зрения эффективности.

"Но любые средства РЭБ — это элементы борьбы повышенной секретности, потому их не нужно использовать каждый день. Зачем же раскрывать противнику все свои возможности, включая частотный диапазон и силу средств?" — задается вопросом Комоедов.

Военный пояснил, что средства РЭБ бывают двух видов: пассивные "рассыпаются", тем самым создавая помехи противнику, у активных же есть собственные мощные радиолокационные станции.

"Например, когда израильтяне атаковали Египет, Сирию, они, наоборот, провоцировали противника, чтобы у того вся система ПВО работала активным методом. Затем они определяли, что где находится, наносили удар, делали брешь, а потом вводили ударные силы, которые были прикрыты пассивными средствами РЭБ", — сказал военный.

По словам адмирала, у США есть средства для осуществления разведывательных операций. Как считает Комоедов, Киев также может делиться разведданными с Вашингтоном.

"Поэтому можно один раз попробовать, показать противнику: "Ребята, лучше не надо". Но каждый раз "поливать" средствами РЭБ силы НАТО, раскрывая свои позиции, я думаю, не нужно", — заключил он.