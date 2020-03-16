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Адмирал оценил возможности кораблей НАТО вести разведку у Крыма
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РИА Новости

Адмирал оценил возможности кораблей НАТО вести разведку у Крыма

16:29 16.03.2020 (обновлено: 17:27 16.03.2020)
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© AP Photo / Vadim GhirdaТурецкий военный корабль во время учений НАТО в Черном море
Турецкий военный корабль во время учений НАТО в Черном море
© AP Photo / Vadim Ghirda
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы хорошо выполняют работу по защите Крыма и противодействию разведывательным операциям НАТО, однако их не стоит использовать каждый день, заявил в интервью газете "Взгляд" адмирал Владимир Комоедов.
Так он прокомментировал заявление источника РИА Новости в силовых структурах республики о неспособности альянса вести разведку у берегов полуострова из-за российских средства РЭБ. Специалист отметил, что отечественная военная аппаратура достаточно мощная и сделала рывок вперед с точки зрения эффективности.
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"Но любые средства РЭБ — это элементы борьбы повышенной секретности, потому их не нужно использовать каждый день. Зачем же раскрывать противнику все свои возможности, включая частотный диапазон и силу средств?" — задается вопросом Комоедов.
Военный пояснил, что средства РЭБ бывают двух видов: пассивные "рассыпаются", тем самым создавая помехи противнику, у активных же есть собственные мощные радиолокационные станции.
"Например, когда израильтяне атаковали Египет, Сирию, они, наоборот, провоцировали противника, чтобы у того вся система ПВО работала активным методом. Затем они определяли, что где находится, наносили удар, делали брешь, а потом вводили ударные силы, которые были прикрыты пассивными средствами РЭБ", — сказал военный.
По словам адмирала, у США есть средства для осуществления разведывательных операций. Как считает Комоедов, Киев также может делиться разведданными с Вашингтоном.
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"Поэтому можно один раз попробовать, показать противнику: "Ребята, лучше не надо". Но каждый раз "поливать" средствами РЭБ силы НАТО, раскрывая свои позиции, я думаю, не нужно", — заключил он.
Ранее источник в силовых структурах Крыма заявил РИА Новости, что российские средства РЭБ практически сводят на нет все усилия Североатлантического альянса по ведению разведки вблизи берегов полуострова. По его словам, корабли НАТО пытаются проникнуть "в коммуникационные и цифровые сети", однако потом просто "разворачиваются и уходят". Собеседник агентства добавил, что средства РЭБ сбивают настройки военной техники противника, которая из-за этого показывает ложные координаты.
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РоссияНАТОВладимир КомоедовРеспублика КрымБезопасность
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