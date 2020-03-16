Террористы взорвали мост на шоссе под Идлибом для срыва патрулирования

БЕЙРУТ, 16 мар - РИА Новости. Террористы взорвали мост к западу от города Эриха (провинция Террористы взорвали мост к западу от города Эриха (провинция Идлиб ) на трассе "Латакия - Алеппо" (М4) с целью сорвать совместное российско-турецкое патрулирование, сообщает сирийское государственное агентство САНА

По данным агентства, террористы заминировали мост Мохамбаль на трассе М4, по которому проходит часть маршрута патрулирования.

"Взрывчатки было заложено большое количество, что привело к полному уничтожению моста. На других участках трассы боевики разбросали в большом количестве колющие металлические предметы", - сообщает САНА.

Также, как уточнило сирийское информагентство, террористы, угрожая расправой, вынудили десятки мирных граждан организовать живые заграждения на трассе, установив палатки и перекрыв ее горящими покрышками. Части граждан боевики предложили денежные вознаграждения, если те будут оставаться на дороге в палатках на постоянной основе.

В воскресенье состоялось первое российско-турецкое патрулирование трассы М4 на основании достигнутых в Москве договоренностей. Оно проходило по сокращенному маршруту из-за сохраняющейся угрозы нападений боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, которые отказались от выполнения договоренностей, достигнутых между Москвой и Анкарой, и призвали продолжить боевые действия против сирийской армии, а также объявили о готовности организовывать нападения на патрули российской военной полиции в провинции Идлиб.