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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-16T16:26+0300
https://ria.ru/20200316/1568679061.html
Террористы взорвали мост на шоссе под Идлибом для срыва патрулирования
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235389_0:0:3106:1748_1036x0_80_0_0_5b3c24a1a116ba8c5e37da14db8c1b94.jpg
РИА Новости

Террористы взорвали мост на шоссе под Идлибом для срыва патрулирования

16:26 16.03.2020
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© Фото : SANAВоеннослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
© Фото : SANA
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб. Архивное фото
БЕЙРУТ, 16 мар - РИА Новости. Террористы взорвали мост к западу от города Эриха (провинция Идлиб) на трассе "Латакия - Алеппо" (М4) с целью сорвать совместное российско-турецкое патрулирование, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
По данным агентства, террористы заминировали мост Мохамбаль на трассе М4, по которому проходит часть маршрута патрулирования.
"Взрывчатки было заложено большое количество, что привело к полному уничтожению моста. На других участках трассы боевики разбросали в большом количестве колющие металлические предметы", - сообщает САНА.
Также, как уточнило сирийское информагентство, террористы, угрожая расправой, вынудили десятки мирных граждан организовать живые заграждения на трассе, установив палатки и перекрыв ее горящими покрышками. Части граждан боевики предложили денежные вознаграждения, если те будут оставаться на дороге в палатках на постоянной основе.
В воскресенье состоялось первое российско-турецкое патрулирование трассы М4 на основании достигнутых в Москве договоренностей. Оно проходило по сокращенному маршруту из-за сохраняющейся угрозы нападений боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, которые отказались от выполнения договоренностей, достигнутых между Москвой и Анкарой, и призвали продолжить боевые действия против сирийской армии, а также объявили о готовности организовывать нападения на патрули российской военной полиции в провинции Идлиб.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииИдлиб (мухафаза)В мире
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