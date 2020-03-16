Собянин проведет совещание с регионами на тему коронавируса

"Просил бы вас помочь нашим коллегам из регионов выстроить эту работу на местах, в том числе организационно и методически. Прошу вас прямо завтра провести, соответственно, селектор с губернаторами, чтобы без проволочек и промедлений приступить к конкретным действиям", - сказал Мишустин.