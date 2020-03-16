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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T16:25+0300
https://ria.ru/20200316/1568678927.html
Собянин проведет совещание с регионами на тему коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568678892_0:333:3047:2047_1036x0_80_0_0_aaf3487fa83370aab9a6658ed3927a96.jpg
РИА Новости

Собянин проведет совещание с регионами на тему коронавируса

16:25 16.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит первое заседание координационного совета по борьбе с распространением коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит первое заседание координационного совета по борьбе с распространением коронавируса
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил мэра Москвы Сергея Собянина провести во вторник селекторное совещание с регионами для обмена опытом по противодействию коронавирусу.
В понедельник Мишустин провел первое заседание координационного совета по борьбе с распространением вируса.
"Просил бы вас помочь нашим коллегам из регионов выстроить эту работу на местах, в том числе организационно и методически. Прошу вас прямо завтра провести, соответственно, селектор с губернаторами, чтобы без проволочек и промедлений приступить к конкретным действиям", - сказал Мишустин.
Собянин является первым заместителем Мишустина, который лично возглавляет совет.
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