Собянин проведет совещание с регионами на тему коронавируса

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил мэра Москвы Сергея Собянина провести во вторник селекторное совещание с регионами для обмена опытом по противодействию коронавирусу.
В понедельник Мишустин провел первое заседание координационного совета по борьбе с распространением вируса.
"Просил бы вас помочь нашим коллегам из регионов выстроить эту работу на местах, в том числе организационно и методически. Прошу вас прямо завтра провести, соответственно, селектор с губернаторами, чтобы без проволочек и промедлений приступить к конкретным действиям", - сказал Мишустин.
Собянин является первым заместителем Мишустина, который лично возглавляет совет.