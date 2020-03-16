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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T18:08+0300
https://ria.ru/20200316/1568678771.html
Юрист рассказал, что грозит сбежавшей из-под карантина россиянке
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568653019_231:442:2236:1570_1036x0_80_0_0_f5141b13aeb76db8332e24d903bae84f.jpg
РИА Новости

Юрист рассказал, что грозит сбежавшей из-под карантина россиянке

16:23 16.03.2020 (обновлено: 18:08 16.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМашина скорой медицинской помощи подъезжает к больнице для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
Машина скорой медицинской помощи подъезжает к больнице для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Машина скорой медицинской помощи подъезжает к больнице для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сбежавшей из московской больницы женщине с подозрением на коронавирус может грозить уголовная ответственность, рассказал "Вечерней Москве" юрист независимого профсоюза московской полиции Игорь Гришаков.
Ранее из карантинного центра в Коммунарке сбежала женщина с подозрением на COVID-19, по данным телеграм-каналов, первые анализы на вирус у нее положительные.
По словам юриста, при определении наказания за нарушение карантина важен умысел: если произойдет ненамеренное заражение другого человека, ответственность для носителя болезни ниже.
Гришаков уверен, что сбежавшей из-под карантина женщине вряд ли грозит уголовная ответственность, если она никого не заразит. Но так как изоляция установлена государством, пациентке грозит штраф от 500 до 1000 рублей.
Мытье рук
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Юрист уточнил, что, когда пациентов помещают под карантин, их предупреждают о подозрении на вирус.
"То есть она знала или должна была знать, что она, возможно, является носителем болезни. Если кто-то от нее заразится, ее родственник или ребенок, даже если они не будут ей предъявлять претензий, здесь должно вмешаться государство", — пояснил специалист.
Он добавил, что нарушение карантина может трактоваться как преступление не просто против отдельного человека, а государства в целом.
Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, всего заражено почти 170 тысяч человек более чем в 130 странах, свыше шести тысяч умерли, 75 тысяч пациентов выздоровели. В Европе наиболее сложная обстановка сложилась в Италии, Испании и Франции. В России в настоящее время зафиксировано 93 случая COVID-19. Часть из них уже выздоровела.
Сегодня российское правительство постановило закрыть границу с Белоруссией. Ранее аналогичные меры приняли в отношении Польши и Норвегии. Помимо этого, ограничены авиаперелеты в страны ЕС, Норвегию, Швейцарию, Китай, Южную Корею и Иран, приостановлено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной, Чехией, Францией, Германией, Италией и Монголией.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМоскваОбщество
Популярные комментарии
Дикий поступок. Предлагаю за это лишить ее гражданства.
16 марта, 16:39
АНАнна Никанорова
5981104
Вот потому эти безответственные негодяйки и бегают, потому что штраф смешной! А доказать что она кого-то реально заразила, если речь не о членах ее семьи, будет НЕВОЗМОЖНО!!! А давали бы 7 лет реального лишения свободы, как в Израиле, без разбора заразил кого ли нет, сразу бы охота бегать в тапочках пропала бы! К сожалению у нас так много эгоистичных безответственных людей, думающих только о себе, что только жесткими мерами можно пресечь саботаж карантина.
16 марта, 18:11
ВВероника
5520100
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