Три вылетевших из Москвы рейса получили угрозы "минирования"

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Анонимные сообщения с угрозой "минирования" сразу трех пассажирских самолетов поступили в аэропорт "Шереметьево", воздушные суда маршрут не поменяли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На электронную почту "Шереметьево" пришло сообщение о "минировании" рейсов, вылетевших, соответственно, в Пермь, Тюмень и Уфу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все вылетевшие из Москвы самолеты в настоящее время находятся в пути следования.
В марте в России неоднократно поступали сообщения о "минировании" самолетов, выполнявших внутренние рейсы, угроза ни разу не подтвердилась.