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Три вылетевших из Москвы рейса получили угрозы "минирования"
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РИА Новости

Три вылетевших из Москвы рейса получили угрозы "минирования"

16:20 16.03.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Анонимные сообщения с угрозой "минирования" сразу трех пассажирских самолетов поступили в аэропорт "Шереметьево", воздушные суда маршрут не поменяли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На электронную почту "Шереметьево" пришло сообщение о "минировании" рейсов, вылетевших, соответственно, в Пермь, Тюмень и Уфу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все вылетевшие из Москвы самолеты в настоящее время находятся в пути следования.
В марте в России неоднократно поступали сообщения о "минировании" самолетов, выполнявших внутренние рейсы, угроза ни разу не подтвердилась.
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