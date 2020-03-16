Мишустин оценил меры по борьбе с коронавирусом в Москве

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Меры правительства Москвы по противодействию коронавирусу обоснованные, важно учесть опыт столицы в регионах, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на первом заседании координационного совета по борьбе с распространением вируса.
"Власти Москвы, понимая всю серьезность существующей угрозы, первыми и, что особенно важно, инициативно приняли целый комплекс упреждающих мер. Считаю, что все эти решения московского правительства были обоснованы и необходимы, учитывая масштабы мегаполиса и активный темп жизни здесь", - сказал премьер-министр.
"Крайне важно учесть этот опыт в той работе, которую мы сейчас развертываем по всей стране, в каждом регионе", - добавил Мишустин.