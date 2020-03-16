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Житель Тульской области разделся после попытки попасть в кабину пилота
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РИА Новости

Житель Тульской области разделся после попытки попасть в кабину пилота

16:22 16.03.2020
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CC0 / StockSnap / cockpitСамолет
Самолет
CC0 / StockSnap / cockpit
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Житель Тульской области разделся после неудачной попытки попасть в кабину пилота в самолете, летевшем в Москву из Иордании, в "Домодедово" на него завели дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе УТР МВД России по ЦФО.
"При опросе бортпроводников и пассажиров выяснилось, что данный гражданин по вылету из Акабы при наборе высоты вскочил со своего места и хотел прорваться в кабину пилотов, а затем предпринял попытку открыть один из выходов. Потерпев неудачу, мужчина оголился. На замечания пассажиров и экипажа судна он не реагировал", - сказали в пресс-службе.
Когда транспортные полицейские прибыли к борту приземлившегося в "Домодедово" самолета, 31-летний житель Тульской области уже был спокоен. Мужчину доставили в дежурную часть и направили на медосвидетельствование, результаты которого не выявили алкогольного или наркотического опьянения.
Полиция завела уголовное дело по статье "Хулиганство". Дата инцидента не уточняется.
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