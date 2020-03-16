Житель Тульской области разделся после попытки попасть в кабину пилота

"При опросе бортпроводников и пассажиров выяснилось, что данный гражданин по вылету из Акабы при наборе высоты вскочил со своего места и хотел прорваться в кабину пилотов, а затем предпринял попытку открыть один из выходов. Потерпев неудачу, мужчина оголился. На замечания пассажиров и экипажа судна он не реагировал", - сказали в пресс-службе.