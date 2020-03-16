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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T16:15+0300
https://ria.ru/20200316/1568677945.html
Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса в аэропортах
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568533505_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_2e9f13b0a51dd9e61d2c380dc1e9536e.jpg
РИА Новости

Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса в аэропортах

16:15 16.03.2020
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© РИА Новости / Артур ЛебедевПассажир в медицинской маске в аэропорту
Пассажир в медицинской маске в аэропорту
© РИА Новости / Артур Лебедев
Пассажир в медицинской маске в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса в аэропортах и на железных дорогах.
Он отметил, что главным санитарным врачом был введен новый порядок тестирования на коронавирус, который расширяет возможности лабораторий диагностики. По словам премьер-министра, в первую очередь это касается людей, у которых нет симптомов заболевания, при этом они хотят провериться на коронавирус.
"И мною также дано поручение расширить возможности для такого обследования в аэропортах, соответственно, на железнодорожных и автовокзалах", - отметил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
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