Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса в аэропортах

Он отметил, что главным санитарным врачом был введен новый порядок тестирования на коронавирус, который расширяет возможности лабораторий диагностики. По словам премьер-министра, в первую очередь это касается людей, у которых нет симптомов заболевания, при этом они хотят провериться на коронавирус.