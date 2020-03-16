МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса в аэропортах и на железных дорогах.
Он отметил, что главным санитарным врачом был введен новый порядок тестирования на коронавирус, который расширяет возможности лабораторий диагностики. По словам премьер-министра, в первую очередь это касается людей, у которых нет симптомов заболевания, при этом они хотят провериться на коронавирус.
"И мною также дано поручение расширить возможности для такого обследования в аэропортах, соответственно, на железнодорожных и автовокзалах", - отметил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.