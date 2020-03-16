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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T16:12+0300
https://ria.ru/20200316/1568677762.html
Мишустин рассказал об информационных вбросах по коронавирусу
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544265_0:1679:2048:2831_1036x0_80_0_0_28ece488496da3544956f4d4d030904c.jpg
РИА Новости

Мишустин рассказал об информационных вбросах по коронавирусу

16:12 16.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что по ситуации с коронавирусом нередко имеет место вброс откровенных фейков.
На первом заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса он подчеркнул, что совет должен заниматься информированием граждан.
"Недостаток информации всегда порождает ненужное беспокойство и необоснованные страхи. Мы уже видим, что на этой почве начинают возникать самые невероятные слухи, не имеющие ничего общего с реальностью, а иногда идет вброс откровенных фейков", - отметил Мишустин.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса COVID-19
Скорость распространения нового коронавируса
2510005
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МишустинОбщество
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