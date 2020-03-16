Мишустин рассказал об информационных вбросах по коронавирусу

На первом заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса он подчеркнул, что совет должен заниматься информированием граждан.

"Недостаток информации всегда порождает ненужное беспокойство и необоснованные страхи. Мы уже видим, что на этой почве начинают возникать самые невероятные слухи, не имеющие ничего общего с реальностью, а иногда идет вброс откровенных фейков", - отметил Мишустин.