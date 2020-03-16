В аптеках Коммунарки, где расположен карантинный центр, нет масок

Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке. Архивное фото

Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Медицинские маски в аптеках в московской Медицинские маски в аптеках в московской Коммунарке , где находится карантинный центр, отсутствуют, передает корреспондент РИА Новости.

Спрос на медицинские маски возрос в России после сообщений о быстром распространении нового коронавируса COVID-19 по миру.

Из семи аптек, которые обошел корреспондент агентства, одна была закрыта, а работники остальных заявили, что масок нет. Кроме того, наблюдается дефицит антисептических средств. "Медицинских масок нигде нет. Нет у поставщиков, нет на складах", - заявил провизор одной из аптек.

"Как запас свой продали, так и не привозили больше", - сказала фармацевт другой сетевой аптеки. Маски закончились "в эти выходные", "почти неделю назад", а в одной из аптек их не завозят "уже давно, месяц точно", сообщили аптекари.

При этом во всех аптеках затруднились ответить на вопрос, когда эти изделия появятся. "Я не могу ответить на этот вопрос. Поставщики на этот вопрос не могут ответить, и я тоже не могу", - заявил провизор в одной из аптек.