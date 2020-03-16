Мишустин подписал поручение по первоочередным мерам борьбы с COVID-19

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал поручение по первоочерёдным мерам для противодействия распространению коронавируса в России.
"Я уже подписал поручение. Эти шаги мы обсуждали вчера на совещании в правительстве и сегодня на оперативном совещании с заместителями", - сказал Мишустин на первом заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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