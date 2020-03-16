В Израиле службы в русских храмах проходят в закрытом режиме

По данным источника в Греческой патриархии, Храм Гроба Господня в Иерусалиме пока остается открытым, однако число участвующих в богослужениях будет снижено в соответствии с требованиями властей. Формат церемонии освящения благодатного огня в Великую Субботу 18 апреля окончательно не определен, но, по данным источника, скорее всего, она пройдет без паломников, а присутствие представителей православного духовенства будет резко ограничено.