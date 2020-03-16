В Израиле службы в русских храмах проходят в закрытом режиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мар - РИА Новости. Храмы, монастыри и подворья, находящиеся в ведении Русской духовной миссии (РДМ) Московского патриархата в Иерусалиме, до особого распоряжения будут проводить службы в закрытом режиме, сообщили РИА Новости в РДМ.
"По распоряжению начальника миссии в храмах, подворьях, монастырях на Святой земле все службы до особого распроряжения будут проходить в закрытом режиме в соответствии с распоряжением минздрава Израиля, запретившим мероприятия с участием более 10 человек", - сообщил РИА Новости секретарь миссии игумен Никон (Головко).
В ведении Русской духовной миссии находятся Горненский женский монастырь в Иерусалиме, Троицкий собор, подворье святой Тавифы в Яффо, церковь святых Праотцев в Хевроне и другие.
По данным источника в Греческой патриархии, Храм Гроба Господня в Иерусалиме пока остается открытым, однако число участвующих в богослужениях будет снижено в соответствии с требованиями властей. Формат церемонии освящения благодатного огня в Великую Субботу 18 апреля окончательно не определен, но, по данным источника, скорее всего, она пройдет без паломников, а присутствие представителей православного духовенства будет резко ограничено.
По данным израильского министерства здравоохранения, число диагностированных случаев коронавируса в Израиле достигло 255 человек. В стране не работают развлекательные и спортивные заведения, рестораны, кафе, магазины, кроме продовольственных, закрыты школы и детские сады. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вводится двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за границы.