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Религия и мировоззрение
2020-03-16T16:09+0300
https://ria.ru/20200316/1568677468.html
В Израиле службы в русских храмах проходят в закрытом режиме
https://cdn24.img.ria.ru/images/152044/93/1520449304_0:227:2835:1822_1036x0_80_0_0_e39cffeaffdf482bc55c7a9ab6dd7d5a.jpg
РИА Новости

В Израиле службы в русских храмах проходят в закрытом режиме

16:09 16.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЦерковь Святого Петра в Яффе
Церковь Святого Петра в Яффе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мар - РИА Новости. Храмы, монастыри и подворья, находящиеся в ведении Русской духовной миссии (РДМ) Московского патриархата в Иерусалиме, до особого распоряжения будут проводить службы в закрытом режиме, сообщили РИА Новости в РДМ.
"По распоряжению начальника миссии в храмах, подворьях, монастырях на Святой земле все службы до особого распроряжения будут проходить в закрытом режиме в соответствии с распоряжением минздрава Израиля, запретившим мероприятия с участием более 10 человек", - сообщил РИА Новости секретарь миссии игумен Никон (Головко).
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В ведении Русской духовной миссии находятся Горненский женский монастырь в Иерусалиме, Троицкий собор, подворье святой Тавифы в Яффо, церковь святых Праотцев в Хевроне и другие.
По данным источника в Греческой патриархии, Храм Гроба Господня в Иерусалиме пока остается открытым, однако число участвующих в богослужениях будет снижено в соответствии с требованиями властей. Формат церемонии освящения благодатного огня в Великую Субботу 18 апреля окончательно не определен, но, по данным источника, скорее всего, она пройдет без паломников, а присутствие представителей православного духовенства будет резко ограничено.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19Новости - Религия и мировоззрениеХеврон (провинция)Русская православная церковьИерусалимИзраильВ мире
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