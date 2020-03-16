СМИ сообщили о 6 236 заразившихся коронавирусом в Германии

БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло до 6 236, 14 человек скончались, сообщает телеканал N-TV со ссылкой на собственный подсчет.
Больше всего случаев в Северном Рейне - Вестфалии - почти 2,5 тысячи. В южных землях Баварии и Баден-Вюртемберге количество заболевших приближается к тысячи в каждой. В столице страны, Берлине, почти 300 подтвержденных случаев, но ни одного летального исхода.
Ранее в понедельник Институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава и ведет официальный подсчет, сообщал о 4 838 случаях и девяти жертвах. Данные Института отличаются от данных немецких СМИ, согласно которым уже в воскресенье вечером в стране было 5,6 тысяч заболевших.