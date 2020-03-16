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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T16:08+0300
https://ria.ru/20200316/1568677406.html
СМИ сообщили о 6 236 заразившихся коронавирусом в Германии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565270721_390:431:3265:2048_1036x0_80_0_0_37f457e91e16948ede8bd6356df09fb2.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили о 6 236 заразившихся коронавирусом в Германии

16:08 16.03.2020
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© AP Photo / dpa/Guido KirchnerМедработники доставляют в больницу пациента, зараженного коронавирусом в земле Северный Рейн-Вестфалия
Медработники доставляют в больницу пациента, зараженного коронавирусом в земле Северный Рейн-Вестфалия
© AP Photo / dpa/Guido Kirchner
БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло до 6 236, 14 человек скончались, сообщает телеканал N-TV со ссылкой на собственный подсчет.
Больше всего случаев в Северном Рейне - Вестфалии - почти 2,5 тысячи. В южных землях Баварии и Баден-Вюртемберге количество заболевших приближается к тысячи в каждой. В столице страны, Берлине, почти 300 подтвержденных случаев, но ни одного летального исхода.
Ранее в понедельник Институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава и ведет официальный подсчет, сообщал о 4 838 случаях и девяти жертвах. Данные Института отличаются от данных немецких СМИ, согласно которым уже в воскресенье вечером в стране было 5,6 тысяч заболевших.
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