СМИ сообщили о 6 236 заразившихся коронавирусом в Германии

Ранее в понедельник Институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава и ведет официальный подсчет, сообщал о 4 838 случаях и девяти жертвах. Данные Института отличаются от данных немецких СМИ, согласно которым уже в воскресенье вечером в стране было 5,6 тысяч заболевших.