Совет по борьбе с коронавирусом будет работать ежедневно

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Координационный совет по борьбе с распространением коронавируса будет работать ежедневно, он призван наладить координацию всех уровней власти, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Как вы знаете, нами создан координационный совет по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Сегодня мы проводим первое заседание. В ежедневном режиме будем готовить соответствующие решения, чтобы оперативно противодействовать распространению инфекции и ограничить негативные последствия в РФ", - сказал премьер.
"Совет должен наладить четкую координацию федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также всех других структур и организаций", - добавил он.