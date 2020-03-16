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Совет по борьбе с коронавирусом будет работать ежедневно
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РИА Новости

Совет по борьбе с коронавирусом будет работать ежедневно

16:08 16.03.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Координационный совет по борьбе с распространением коронавируса будет работать ежедневно, он призван наладить координацию всех уровней власти, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Как вы знаете, нами создан координационный совет по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Сегодня мы проводим первое заседание. В ежедневном режиме будем готовить соответствующие решения, чтобы оперативно противодействовать распространению инфекции и ограничить негативные последствия в РФ", - сказал премьер.
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"Совет должен наладить четкую координацию федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также всех других структур и организаций", - добавил он.
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