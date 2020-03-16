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Религия и мировоззрение
2020-03-16T16:07+0300
https://ria.ru/20200316/1568676739.html
В Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564942525_0:0:2560:1440_1036x0_80_0_0_830a5ae08f5a58c41167c4c7e552b8c6.jpg
РИА Новости

В Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за коронавируса

16:07 16.03.2020
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© РИА Новости / Андрей ФинтисовГолубая мечеть в Стамбуле
Голубая мечеть в Стамбуле
© РИА Новости / Андрей Финтисов
АНКАРА, 16 мар - РИА Новости. Власти Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за ситуации с коронавирусом, заявил глава управления по делам религии Турции (Diyanet) Али Эрбаш в понедельник.
"В нашей религии жизнь человека является главной ценностью, об этом говорил и наш пророк. На фоне распространения коронавируса становится понятно, что в местах большого скопления людей вирус может распространяться очень быстро, и это очень опасно для всех. Принято решение временно приостановить массовые молитвы, прежде всего, пятничный намаз в мечетях", - сказал Эрбаш журналистам.
Он добавил, что если кто-то из верующих захочет совершить намаз индивидуально, он сможет это сделать, мечети будут открыты. По словам Эрбаша, отмененные массовые молитвы можно заменить другими намазами, и это не будет считаться отступлением от религиозных норм.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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Религия и мировоззрениеРаспространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19Новости - Религия и мировоззрениеТурцияВ мире
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