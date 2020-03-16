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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T16:06+0300
https://ria.ru/20200316/1568676648.html
В США число заразившихся коронавирусом превысило 3,7 тысяч человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568656941_0:321:3069:2047_1036x0_80_0_0_580db1789620fa02ff15df301bc8095d.jpg
РИА Новости

В США число заразившихся коронавирусом превысило 3,7 тысяч человек

16:06 16.03.2020
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© REUTERS / Eduardo Munoz Защитная медицинская маска на улице Нью-Йорка
Защитная медицинская маска на улице Нью-Йорка
© REUTERS / Eduardo Munoz
Защитная медицинская маска на улице Нью-Йорка. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 3,7 тысячи, число умерших достигло 61, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных.
По его данным, по состоянию на 9.00 по местному времени (16.00 мск) подтвердились 3 774 случая, 69 человек скончались.
Реальных случаев может быть значительно больше, поскольку анализы на коронавирус берутся избирательно.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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Скорость распространения нового коронавируса
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