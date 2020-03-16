Египет прекратит авиасообщение по всей стране из-за коронавируса

КАИР, 16 мар – РИА Новости. Все египетские аэропорты прекращают работу с 19 по 31 марта из-за распространения коронавируса, заявил премьер-министр страны Мустафа Мадбули.
"Прекращается авиасообщение во всех аэропортах Египта с полудня четверга, 19 марта, последний самолет вылетит в 12.00. Полеты будут приостановлены до 31 марта, тем самым мы уменьшим контакты, в том числе среди туристов", - заявил премьер на пресс-конференции, которую транслировал канал Sky News Arabia.
Премьер подчеркнул, что находящимся в стране на отдыхе туристам "позволят завершить туристическую программу по графику".
Минздрав Египта сообщил в воскресенье о 126 случаях заражения коронавирусом. По данным ведомства, 26 человек излечились, двое скончались.
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