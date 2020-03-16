Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-16T15:59+0300
https://ria.ru/20200316/1568676070.html
Помпео потребовал привлечь к ответственности напавших на базу в Ираке
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564814591_0:193:2513:1606_1036x0_80_0_0_8dd1985d22e21d09f6e59ca05962eef9.jpg
РИА Новости

Помпео потребовал привлечь к ответственности напавших на базу в Ираке

15:59 16.03.2020
603
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил в воскресенье по телефону с премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди недавние атаки на военную базу Таджи, где погибли и были ранены американские и британские военнослужащие, говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.
"Власти Ирака должны защищать личный состав коалиции, поддерживающий усилия властей Ирака по борьбе с ИГ ("Исламское государство")*. Госсекретарь Помпео подчеркнул, что ответственные за эти атаки группы должны быть привлечены к ответственности", - приводятся ее слова в документе.
Ирак
Вчера, 02:54
Ирак ждет международной поддержки своего суверенитета после ударов США
Кроме того, Помпео отметил, что США не потерпят нападения на американцев и "при необходимости предпримут дополнительные действия в порядке самообороны", заявила Ортагус.
Ранее в коалиции во главе с США подтвердили, что в результате ракетного удара 14 марта получили ранения трое военнослужащих коалиции и двое иракцев.
Это уже второй обстрел базы Таджи за короткое время. В результате предыдущего обстрела погибли двое американских и один британский военнослужащий. Ответственность за обстрел США возложили на шиитские вооруженные группировки Ирака, по которым были нанесены многочисленные удары.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
13 марта, 19:14
Ирак подаст жалобу в ООН из-за авиаударов США
2141015
Обсудить 1
Морган ОртагусАделем Абд аль-МахдиМайк ПомпеоИракСШАВ мире
Рекомендуем
Сотрудник Федеральной службой безопасности РФ
Южная Корея передала России боевика "Ан-Нусры"*
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
Террористы взорвали мост на шоссе под Идлибом для срыва патрулирования
Полицейский в Гамбурге
Вернувшуюся из Сирии участницу ИГ* будут судить в Гамбурге
Турецкая военная техника в Сирии
Турция заявила о нейтрализации 11 членов курдских формирований в Сирии
Северо-Крымский канал. Архивное фото
В парламенте Крыма считают, что с Киевом нельзя договариваться о воде
Американские военные во время посадки в самолет
США прекратили переброску военных в Европу из-за коронавируса
Ирак
Ирак ждет международной поддержки своего суверенитета после ударов США
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Семь стран ЕС уведомили о введении погранконтроля из-за коронавируса
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Дональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
Последняя надежда Трампа: Россия поможет американским сланцевикам
Здание МИД России
Россия будет поддерживать Иран в условиях американских санкций
Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
В Кремле прокомментировали ситуацию на финансовых рынках
Перед началом саммита Группы двадцати в международном выставочном центре INTEX Osaka в Осаке, Япония. 28 июня 2019
Саудовская Аравия созовет саммит G20 по коронавирусу в онлайн-режиме
Машина скорой медицинской помощи на территории больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили, что перехватили БПЛА силовиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
04:16Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
04:12Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram
04:07Мировые цены на нефть выросли более чем на пять процентов
03:59Госслужащим и бюджетникам на Сахалине ограничили выезд за рубеж
03:56На Сахалине сторонника ИГ* осудили за оправдание терроризма
Лента новостейМолния