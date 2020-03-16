Помпео потребовал привлечь к ответственности напавших на базу в Ираке

"Власти Ирака должны защищать личный состав коалиции, поддерживающий усилия властей Ирака по борьбе с ИГ (" Исламское государство ")*. Госсекретарь Помпео подчеркнул, что ответственные за эти атаки группы должны быть привлечены к ответственности", - приводятся ее слова в документе.

Кроме того, Помпео отметил, что США не потерпят нападения на американцев и "при необходимости предпримут дополнительные действия в порядке самообороны", заявила Ортагус.

Ранее в коалиции во главе с США подтвердили, что в результате ракетного удара 14 марта получили ранения трое военнослужащих коалиции и двое иракцев.

Это уже второй обстрел базы Таджи за короткое время. В результате предыдущего обстрела погибли двое американских и один британский военнослужащий. Ответственность за обстрел США возложили на шиитские вооруженные группировки Ирака, по которым были нанесены многочисленные удары.