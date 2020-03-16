Помпео потребовал привлечь к ответственности напавших на базу в Ираке

ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил в воскресенье по телефону с премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди недавние атаки на военную базу Таджи, где погибли и были ранены американские и британские военнослужащие, говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.
"Власти Ирака должны защищать личный состав коалиции, поддерживающий усилия властей Ирака по борьбе с ИГ ("Исламское государство")*. Госсекретарь Помпео подчеркнул, что ответственные за эти атаки группы должны быть привлечены к ответственности", - приводятся ее слова в документе.
Кроме того, Помпео отметил, что США не потерпят нападения на американцев и "при необходимости предпримут дополнительные действия в порядке самообороны", заявила Ортагус.
Ранее в коалиции во главе с США подтвердили, что в результате ракетного удара 14 марта получили ранения трое военнослужащих коалиции и двое иракцев.
Это уже второй обстрел базы Таджи за короткое время. В результате предыдущего обстрела погибли двое американских и один британский военнослужащий. Ответственность за обстрел США возложили на шиитские вооруженные группировки Ирака, по которым были нанесены многочисленные удары.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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