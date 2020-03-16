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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T15:59+0300
https://ria.ru/20200316/1568676037.html
У жительницы Кирова подтвердили заражение коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564160991_0:104:3096:1846_1036x0_80_0_0_3bdf731b6dbe2573a12da343566e74bc.jpg
РИА Новости

У жительницы Кирова подтвердили заражение коронавирусом

15:59 16.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар — РИА Новости. Лабораторное исследование подтвердило наличие коронавируса у жительницы Кирова, вернувшейся из Германии, сообщает пресс-служба правительства региона.
Первый случай подозрения на заражение коронавирусом был зарегистрирован в Кирове 13 марта. Жительница Кирова вернулась из Германии с признаками острой респираторной вирусной инфекции и обратилась за медицинской помощью. Тест-система показала наличие коронавируса. Анализы были отправлены в лабораторию.
"Лабораторное исследование подтвердило наличие коронавируса у кировчанки. На данный момент, по информации регионального минздрава, кировчанка находится в удовлетворительном состоянии, температуры нет, на плохое самочувствие не жалуется и получает все необходимое лечение", - говорится в сообщении.
В понедельник стало известно, что тест-система показала наличие коронавируса у мужа женщины, его анализы также отправлены в лабораторию. Оба супруга находятся в специальных боксах в инфекционной клинической больнице города Кирова, получают все необходимое лечение. Их состояние оценивается как стабильное удовлетворительное. Все контактные лица установлены, с ними проводится профилактическая работа.
"Ответа по лабораторным анализам мужа пациентки пока нет", - сообщили агентству в пресс-службе правительства Кировской области.
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