У жительницы Кирова подтвердили заражение коронавирусом

Первый случай подозрения на заражение коронавирусом был зарегистрирован в Кирове 13 марта. Жительница Кирова вернулась из Германии с признаками острой респираторной вирусной инфекции и обратилась за медицинской помощью. Тест-система показала наличие коронавируса. Анализы были отправлены в лабораторию.
"Лабораторное исследование подтвердило наличие коронавируса у кировчанки. На данный момент, по информации регионального минздрава, кировчанка находится в удовлетворительном состоянии, температуры нет, на плохое самочувствие не жалуется и получает все необходимое лечение", - говорится в сообщении.
В понедельник стало известно, что тест-система показала наличие коронавируса у мужа женщины, его анализы также отправлены в лабораторию. Оба супруга находятся в специальных боксах в инфекционной клинической больнице города Кирова, получают все необходимое лечение. Их состояние оценивается как стабильное удовлетворительное. Все контактные лица установлены, с ними проводится профилактическая работа.
"Ответа по лабораторным анализам мужа пациентки пока нет", - сообщили агентству в пресс-службе правительства Кировской области.