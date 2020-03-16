У жительницы Кирова подтвердили заражение коронавирусом

"Лабораторное исследование подтвердило наличие коронавируса у кировчанки. На данный момент, по информации регионального минздрава, кировчанка находится в удовлетворительном состоянии, температуры нет, на плохое самочувствие не жалуется и получает все необходимое лечение", - говорится в сообщении.

В понедельник стало известно, что тест-система показала наличие коронавируса у мужа женщины, его анализы также отправлены в лабораторию. Оба супруга находятся в специальных боксах в инфекционной клинической больнице города Кирова, получают все необходимое лечение. Их состояние оценивается как стабильное удовлетворительное. Все контактные лица установлены, с ними проводится профилактическая работа.