В парламенте Крыма считают, что с Киевом нельзя договариваться о воде

"Мое мнение следующее: у врагов ничего брать нельзя, тем более - давать им возможность участвовать в своем жизнеобеспечении. Кто может быть уверен в последовательности, надежности, договороспособности современного Киева? Решать свои проблемы во взаимодействии с ним до тех пор, пока не будет восстановлено легитимное украинское государство, пока не наступит выздоровление украинского общества, - не просто опрометчиво, это самоубийственный путь", - сказал Константинов на торжественном собрании, посвященном шестой годовщине воссоединения полуострова с Россией.