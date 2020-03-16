В парламенте Крыма считают, что с Киевом нельзя договариваться о воде

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что при нынешней политической ситуации возобновление подачи воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу с Украины будет самоубийством.
"Мое мнение следующее: у врагов ничего брать нельзя, тем более - давать им возможность участвовать в своем жизнеобеспечении. Кто может быть уверен в последовательности, надежности, договороспособности современного Киева? Решать свои проблемы во взаимодействии с ним до тех пор, пока не будет восстановлено легитимное украинское государство, пока не наступит выздоровление украинского общества, - не просто опрометчиво, это самоубийственный путь", - сказал Константинов на торжественном собрании, посвященном шестой годовщине воссоединения полуострова с Россией.
По его словам, республика будет искать другие пути решения проблемы, тем более что тема подачи воды будируется гораздо активнее в Киеве, чем в Симферополе или Москве.
В начале февраля глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. При этом используемый полезный объем воды в Симферополе составляет 38% от забираемого из водохранилищ объема из-за потерь в сетях, сказал он. Глава администрации Елена Проценко заявила, что Симферополь перейдет на подачу воды по графику в связи с ее нехваткой. Позже премьер республики Юрий Гоцанюк заявил, что на сегодня нет необходимости вводить график подачи воды. По его словам, задача администрации города - быть максимально готовыми к различным сценариям развития.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.