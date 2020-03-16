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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T15:57+0300
https://ria.ru/20200316/1568675877.html
"Белавиа" приостанавливает рейсы в Баку и Бейрут
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568651613_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_6775eac5505bb5b252141f22d63a653c.jpg
РИА Новости

"Белавиа" приостанавливает рейсы в Баку и Бейрут

15:57 16.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-500 авиакомпании "Белавиа" в международном аэропорту Внуково
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Белавиа в международном аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИНСК, 16 мар - РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что приостанавливает выполнение рейсов в Азербайждан (Баку) по 15 апреля и Ливан (Бейрут) по 29 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на сайте компании.
"В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" приостанавливает выполнение полетов по следующим маршрутам: Баку - с 15 марта - 15 апреля 2020 года, Бейрут - с 19 марта - 29 марта 2020 года", - отмечается в сообщении.
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В "Белавиа" добавили, что в связи с постоянно изменяющейся ситуацией на рынке клиентам целесообразно проверять обновления на сайте авиакомпании об отмененных рейсах в связи с эпидемией нового коронавируса. Возвратить средства или изменить дату вылета на отмененные рейсы можно будет до 31 декабря.
Компания в понедельник объявила о приостановке с 17 марта рейсов в Кишинев и Ригу из-за ситуации с коронавирусом. Ранее перевозчик объявлял, что отменил около 70 рейсов в страны Европы и Азии, а также в ряд российских городов. Кроме того, временно приостановлены полеты в Милан и Рим, Ашхабад, а также в аэропорты Украины, Польши и Кипра.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19БелавиаБелоруссияБейрутБакуАзербайджанЛиванВ мире
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