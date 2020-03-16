"Белавиа" приостанавливает рейсы в Баку и Бейрут

МИНСК, 16 мар - РИА Новости. Белорусская авиакомпания Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что приостанавливает выполнение рейсов в Азербайждан ( Баку ) по 15 апреля и Ливан ( Бейрут ) по 29 марта из-за ситуации с коронавирусом , сообщается на сайте компании.

"В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" приостанавливает выполнение полетов по следующим маршрутам: Баку - с 15 марта - 15 апреля 2020 года, Бейрут - с 19 марта - 29 марта 2020 года", - отмечается в сообщении.

В "Белавиа" добавили, что в связи с постоянно изменяющейся ситуацией на рынке клиентам целесообразно проверять обновления на сайте авиакомпании об отмененных рейсах в связи с эпидемией нового коронавируса. Возвратить средства или изменить дату вылета на отмененные рейсы можно будет до 31 декабря.

Компания в понедельник объявила о приостановке с 17 марта рейсов в Кишинев и Ригу из-за ситуации с коронавирусом. Ранее перевозчик объявлял, что отменил около 70 рейсов в страны Европы и Азии, а также в ряд российских городов. Кроме того, временно приостановлены полеты в Милан и Рим, Ашхабад, а также в аэропорты Украины, Польши и Кипра.