"Уральские авиалинии" приостановили еще 14 рейсов из-за коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщила о приостановке еще 14 рейсов из-за ситуации с коронавирусом.
Ранее "Уральские авиалинии" сообщили об отмене ряда международных рейсов.
Согласно сообщению авиаперевозчика, с 17 марта приостановлены рейсы из "Домодедово" в Ларнаку, из "Жуковского" в Алматы и обратно, с 18 марта – из Перми в Прагу, с 19 марта – из Краснодара и Екатеринбурга в Прагу, из "Жуковского" в Будапешт. Помимо этого, с 20 марта приостановлены рейсы Екатеринбург – Алматы и Ростов-на-Дону – Прага, а с 21 марта – рейсы "Домодедово" – Зальцбург, Краснодар – Ларнака, "Жуковский" – Амстердам, "Домодедово" – Мюнхен.
С 31 марта авиакомпания также не будет летать по направлению "Жуковский" – Прага.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что идей и решений по введению ЧС в России из-за коронавируса пока не было.