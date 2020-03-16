Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T16:00+0300
https://ria.ru/20200316/1568675472.html
"Уральские авиалинии" приостановили еще 14 рейсов из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565110684_0:0:3292:1853_1036x0_80_0_0_52de9ea605c772124f7b9c6b73b630c6.jpg
РИА Новости

"Уральские авиалинии" приостановили еще 14 рейсов из-за коронавируса

15:50 16.03.2020 (обновлено: 16:00 16.03.2020)
1226
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСамолет компании "Уральские авиалинии"
Самолет компании Уральские авиалинии
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщила о приостановке еще 14 рейсов из-за ситуации с коронавирусом.
Ранее "Уральские авиалинии" сообщили об отмене ряда международных рейсов.
Дверь помещения отдельного режимного корпуса Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина
Вчера, 08:00
Мир, который построил вирус: дипломатия временно умерла
Согласно сообщению авиаперевозчика, с 17 марта приостановлены рейсы из "Домодедово" в Ларнаку, из "Жуковского" в Алматы и обратно, с 18 марта – из Перми в Прагу, с 19 марта – из Краснодара и Екатеринбурга в Прагу, из "Жуковского" в Будапешт. Помимо этого, с 20 марта приостановлены рейсы Екатеринбург – Алматы и Ростов-на-Дону – Прага, а с 21 марта – рейсы "Домодедово" – Зальцбург, Краснодар – Ларнака, "Жуковский" – Амстердам, "Домодедово" – Мюнхен.
С 31 марта авиакомпания также не будет летать по направлению "Жуковский" – Прага.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что идей и решений по введению ЧС в России из-за коронавируса пока не было.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса COVID-19
Скорость распространения нового коронавируса
300301
Обсудить 0
Распространение нового коронавируса COVID-19ТуризмНовости - ТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыДомодедово (аэропорт)Уральские авиалинииОбщество
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Мужчина в медицинской маске на одной из станций Московского метрополитена
Среди новых заразившихся коронавирусом в Москве есть ребенок
Машина скорой медицинской помощи на территории больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев
Сдача ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ
Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Турция приостановила авиасообщение еще с шестью странами
Больница в Коммунарке для пациентов с подозрением на коронавирус
Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Семь стран ЕС уведомили о введении погранконтроля из-за коронавируса
Рабочий в защитном костюме дезинфицирует мечеть Фатих в Стамбуле
Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки почти втрое
Сотрудница авиакомпании возле выхода на посадку в Международном аэропорту Сочи
"Аэрофлот" расширил список приостановленных рейсов
Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
В "Аэрофлоте" прокомментировали ограничения авиасообщения из-за вируса
Плавучий космодром Морской старт
Прибывшее из США судно "Морской старт" швартуется на заводе в Славянке
Ректор Академии медиаиндустрии Вячеслав Умановский
Умановский: профессиональный журналист должен уметь ежедневно учиться
Дверь помещения отдельного режимного корпуса больницы
Эксперт рассказал об иммунитете от коронавирусной инфекции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
04:16Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
04:12Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram
04:07Мировые цены на нефть выросли более чем на пять процентов
03:59Госслужащим и бюджетникам на Сахалине ограничили выезд за рубеж
03:56На Сахалине сторонника ИГ* осудили за оправдание терроризма
Лента новостейМолния