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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T15:59+0300
https://ria.ru/20200316/1568675436.html
В Греции арестовали почти 130 нарушителей карантина по коронавирусу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568372926_0:0:3062:1723_1036x0_80_0_0_aeb30c4111e620210335d8e5dd50838f.jpg
РИА Новости

В Греции арестовали почти 130 нарушителей карантина по коронавирусу

15:50 16.03.2020 (обновлено: 15:59 16.03.2020)
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© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на пропускном пункте Ледра в Никосии
Сотрудники полиции на пропускном пункте Ледра в Никосии
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
АФИНЫ, 16 мар – РИА Новости. В Греции с 12 марта арестованы 127 человек за нарушения мер по предотвращению распространения вируса COVID-2019, зафиксированы 122 нарушения, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости сообщении греческой полиции.
В столичном регионе Аттика арестованы 48 человек, в Салониках – трое. Больше всего арестов было в субботу, 14 марта - 90 арестов за 86 нарушений.
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Скорость распространения нового коронавируса
Нарушители находились в работающих предприятиях - парикмахерских, салонах красоты, кафе, тавернах, развлекательных центрах, универмагах, на работу которых распространяется временный запрет. Им грозит штраф в размере 5 тысяч евро и лишение свободы на срок до двух лет.
"Проверки продолжаются с неуменьшающейся интенсивностью для защиты здоровья населения", - говорится в сообщении.
В Греции с 14 марта на 14 дней приостановлена работа 18 видов предприятий в связи с пандемией коронавируса. Закрываются таверны и кафе, парикмахерские и салоны красоты, музеи и кинотеатры, приостановлена работа букмекерских контор и казино, фитнес-центров, деятельность спортивных клубов за исключением спортсменов и команд при подготовке к Олимпийским играм. Закрыты торговые центры и аутлеты, супермаркеты за исключением продуктовых.
В Греции по данным на воскресенье подтвержден 331 случай инфицирования новым вирусом COVID-19, скончались четверо. Выздоровели и выписаны 10 человек. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.
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