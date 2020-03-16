В Греции арестовали почти 130 нарушителей карантина по коронавирусу

АФИНЫ, 16 мар – РИА Новости. В Греции с 12 марта арестованы 127 человек за нарушения мер по предотвращению распространения вируса COVID-2019 , зафиксированы 122 нарушения, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости сообщении греческой полиции.

В столичном регионе Аттика арестованы 48 человек, в Салониках – трое. Больше всего арестов было в субботу, 14 марта - 90 арестов за 86 нарушений.

Нарушители находились в работающих предприятиях - парикмахерских, салонах красоты, кафе, тавернах, развлекательных центрах, универмагах, на работу которых распространяется временный запрет. Им грозит штраф в размере 5 тысяч евро и лишение свободы на срок до двух лет.

"Проверки продолжаются с неуменьшающейся интенсивностью для защиты здоровья населения", - говорится в сообщении.

В Греции с 14 марта на 14 дней приостановлена работа 18 видов предприятий в связи с пандемией коронавируса. Закрываются таверны и кафе, парикмахерские и салоны красоты, музеи и кинотеатры, приостановлена работа букмекерских контор и казино, фитнес-центров, деятельность спортивных клубов за исключением спортсменов и команд при подготовке к Олимпийским играм. Закрыты торговые центры и аутлеты, супермаркеты за исключением продуктовых.