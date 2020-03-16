Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T15:49+0300
https://ria.ru/20200316/1568675374.html
В Самарской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/151875/82/1518758271_0:0:4815:2708_1036x0_80_0_0_0c236502c96d78fa42fdd308d77283c4.jpg
РИА Новости

В Самарской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

15:49 16.03.2020
2841
© РИА Новости / Алексей КуденкоСамара
Самара
© РИА Новости / Алексей Куденко
Самара. Архивное фото
САМАРА, 16 мар - РИА Новости. Режим повышенной готовности вводят в Самарской области с 16 марта в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона.
"В регионе вводится режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В понедельник, 16 марта, в ходе оперативного совещания губернатор Дмитрий Азаров заслушал доклады о готовности соответствующего постановления", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, постановление будет подписано по итогам совещания, после чего вступит в силу. В документе будет указан порядок действий работодателей в случае обнаружения признаков респираторных заболеваний у работников, перевод школ на дистанционный режим обучения, а также ряд других ограничительных мер.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса COVID-19
Скорость распространения нового коронавируса
600000
Обсудить 0
Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий АзаровСамарская областьОбщество
Рекомендуем
Самара
В Самарской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Машина скорой медицинской помощи на территории больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93
Санитарная обработка вагонов Московского метрополитена в депо Свиблово для предотвращения распространения коронавируса
В России могут продлить школьные каникулы из-за коронавируса
Корабли НАТО в Черном море
Источник объяснил, почему корабли НАТО не могут вести разведку у Крыма
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В Тольятти двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами РФ
Мишустин подписал поручение по первоочередным мерам борьбы с COVID-19
Дверь помещения отдельного режимного корпуса больницы
Эксперт рассказал об иммунитете от коронавирусной инфекции
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
У жительницы Кирова подтвердили заражение коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал об информационных вбросах по коронавирусу
Больница в Коммунарке для пациентов с подозрением на коронавирус
Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Оперштаб: 20 новых случаев коронавируса из 30 зафиксировали в Москве
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 63
Ректор Академии медиаиндустрии Вячеслав Умановский
Умановский: профессиональный журналист должен уметь ежедневно учиться
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
04:16Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
04:12Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram
04:07Мировые цены на нефть выросли более чем на пять процентов
03:59Госслужащим и бюджетникам на Сахалине ограничили выезд за рубеж
03:56На Сахалине сторонника ИГ* осудили за оправдание терроризма
Лента новостейМолния