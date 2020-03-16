В Самарской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

По данным пресс-службы, постановление будет подписано по итогам совещания, после чего вступит в силу. В документе будет указан порядок действий работодателей в случае обнаружения признаков респираторных заболеваний у работников, перевод школ на дистанционный режим обучения, а также ряд других ограничительных мер.