В Самарской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

САМАРА, 16 мар - РИА Новости. Режим повышенной готовности вводят в Самарской области с 16 марта в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона.
"В регионе вводится режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В понедельник, 16 марта, в ходе оперативного совещания губернатор Дмитрий Азаров заслушал доклады о готовности соответствующего постановления", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, постановление будет подписано по итогам совещания, после чего вступит в силу. В документе будет указан порядок действий работодателей в случае обнаружения признаков респираторных заболеваний у работников, перевод школ на дистанционный режим обучения, а также ряд других ограничительных мер.