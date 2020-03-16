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Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93
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РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93

15:48 16.03.2020 (обновлено: 01:31 17.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМашина скорой медицинской помощи на территории больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
Машина скорой медицинской помощи на территории больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В России зарегистрировано 93 больных новым типом коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.
Из них 86 случаев — завозные, остальные — контактные. Голикова уточнила, что четыре пациента уже выздоровели, еще 79 остаются на стационарном лечении: у подавляющего большинства заболевание протекает в легкой форме и без симптомов, двое находятся в состоянии средней тяжести из-за незначительной одышки.
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Вице-премьер поручила Роспотребнадзору поставить тест-системы на COVID-19 во все регионы, которые готовы принять их в своих лабораториях. Кроме того, Минтруд обязали пересмотреть порядок оплаты больничных листов, чтобы граждане, находящиеся на карантине, не теряли доход: деньги будут выплачивать авансом, до закрытия листа нетрудоспособности.
"Также нами будут внесены изменения в единое расписание проведения единого государственного экзамена, перенесен срок досрочной сдачи ЕГЭ. Мы пока не определили этот срок, но в ближайшее время его определим. Но хочу сказать, что это будет без ущерба для наших сдающих и без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения", — добавила Голикова.

Пандемия COVID-19

Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено почти 170 тысяч человек более чем в 140 странах: свыше 6,5 тысячи больных скончались, 75 тысяч пациентов выздоровели. Как сообщал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, эпицентр вспышки инфекции переместился из КНР в Европу.
Сегодня российское правительство постановило закрыть границу с Белоруссией. Ранее аналогичные меры приняли в отношении Польши и Норвегии. Помимо этого, ограничены авиаперелеты в страны ЕС, Норвегию, Швейцарию, Китай, Южную Корею и Иран, приостановлено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной, Чехией, Францией, Германией, Италией и Монголией.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваОбщество
Популярные комментарии
ребята, вы всерьез верите что в других странах по несколько тысяч больных а у нас 93?)) не наводит ни на какие мысли))
16 марта, 16:10
ГШГлеб Шарапов
23611419215
Заразились за всё время 7 человек, остальные - завозные. Так-то шанс заразиться меньше, чем шанс стать президентом... :)
16 марта, 16:02
Vv Dok
1204071545
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