В Пензе на коронавирус обследовали свыше 300 человек

Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой. Архивное фото

Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой

САРАТОВ, 16 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Свыше 300 человек в Свыше 300 человек в Пензенской области обследовали на коронавирус, диагноз не подтвердился, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора

Ранее губернатор Иван Белозерцев на территории области с 16 марта ввел режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в регионе и запретил до 15 апреля все массовые мероприятия. По данным областного минздрава, в Пензе одна пациентка 13 марта госпитализирована с подозрением на коронавирус , ее состояние оценивается как удовлетворительное. По данным Роспотребнадзора, женщина за рубеж не выезжала.

"На новую коронавирусную инфекцию суммарно на сегодняшний день с лабораторными исследованиями уже обследовано 307 лиц. Под меднаблюдением нарастающим итогом было 403 человека, из них 358 граждан РФ. Сейчас под меднаблюдением находятся 162 человека, из них 50 прибывших из неблагополучных стран", - сказал руководитель управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин на пресс-конференции, онлайн-трансляция которой велась в официальном аккаунте Пензенской области в Instagram.

Он отметил, что в регионе организовано исследование всех больных внебольничной пневмонией на коронавирус. По его словам, подготовлены резервные стационары для госпитализации больных вирусными инфекциями и внебольничными пневмониями на 250 коек в клинической больнице №4 и на 238 коек в госпитале ветеранов войн.

Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь областного управления Роспотребнадзора Вера Быкова, на сегодняшний день ни у одного из 307 обследованных на коронавирус этот диагноз не подтвердился.