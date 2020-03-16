Знаменитости рассказали, как оберегают себя от коронавируса

"Давайте пока не будем встречаться людьми старше 65 лет и тусоваться в больших компаниях. Сейчас я бы очень хотела увидеться со своими бабушками и родными, но гораздо безопаснее этого не делать. Поэтому я остаюсь дома со своими собаками. Люблю всех. Мы со всем справимся", — написала поп-звезда.