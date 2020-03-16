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Знаменитости рассказали, как оберегают себя от коронавируса
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РИА Новости

Знаменитости рассказали, как оберегают себя от коронавируса

17:16 16.03.2020
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© @sophietСкриншот сторис со страницы Софи Тернер в Instagram
Скриншот сторис со страницы Софи Тернер в Instagram
© @sophiet
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Зарубежные знаменитости публикуют в Сети посты, в которых просят пользователей оберегать себя и близких от коронавируса и меньше бывать в людных местах, сообщает Mirror.
Так, Леди Гага написала в инстаграме, что "самое полезное" в сложившейся ситуации — это "самокарантин".
"Давайте пока не будем встречаться людьми старше 65 лет и тусоваться в больших компаниях. Сейчас я бы очень хотела увидеться со своими бабушками и родными, но гораздо безопаснее этого не делать. Поэтому я остаюсь дома со своими собаками. Люблю всех. Мы со всем справимся", — написала поп-звезда.
Такого же мнения, как сообщает Metro, певица Тейлор Свифт. В сторис инстаграма она тоже призвала подписчиков на время ограничить вечеринки и отложить другие события, где может быть много людей.
"Ребята, я слежу за вами в Интернете и очень люблю вас. Поэтому переживаю и хочу сказать, что проблему воспринимают недостаточно серьезно. Я вижу, что многие из вас часто где-то тусуются. Настало время отложить эти планы и самоизолироваться настолько, насколько это возможно", — обратилась к пользователям Свифт.
Ариана Гранде опубликовала похожее заявление в Твиттере: "Я продолжаю слышать от многих, что "все это ерунда" и " не имеет большого значения". И это поражает меня. Если вы так еще могли сказать несколько недель назад, то посмотрите, что происходит сейчас. Пожалуйста, не закрывайте на это глаза".
Звезда "Игры престолов" актриса Софи Тернер разместила в инстаграме фотографию, на которой позирует вместе с мужем музыкантом Джо Джонасом в медицинской маске. Пара, которая недавно вернулась из Мексики, попросила всех "соблюдать осторожность".
Певица Майли Сайрус опубликовала серию публикаций, посвященных коронавирусу. Так, в одной из них она обратилась ко всем по поводу массовых закупок предметов первой необходимости.
"Чем больше мы будем всего копить, тем дороже и скуднее станут нужные вещи. Многие попросту без них останутся. Сейчас прекрасное время, чтобы учиться быть сдержанными, принимать правильные решения и не поддаваться панике. Подумайте дважды, прежде чем следовать страху", — написала Сайрус.
Американский актер Арнольд Шварценеггер тоже считает, что сейчас нужно находится дома. Об этом он рассказал на видео, которое опубликовал в инстаграме.
"Оставайтесь дома как можно дольше. Слушайте экспертов, игнорируйте тех, кто говорит, что это глупости. Мы пройдем через это вместе", — уверен Шварценеггер.
Актриса Ольга Куриленко
Вчера, 15:28Распространение нового коронавируса COVID-19
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