Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T15:45+0300
https://ria.ru/20200316/1568674851.html
Коронавирус повлияет на военно-технические связи, считают в ФСВТС
https://cdn24.img.ria.ru/images/154813/96/1548139646_0:0:1417:798_1036x0_80_0_0_c45a21de0a1b3962a8a32f1d9ced6fdf.jpg
РИА Новости

Коронавирус повлияет на военно-технические связи, считают в ФСВТС

15:45 16.03.2020
197
© Фото : А.В. Карпенко/ ВТС "Бастион"Боевая машина десанта БМД-2М
Боевая машина десанта БМД-2М
© Фото : А.В. Карпенко/ ВТС "Бастион"
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пандемия нового коронавируса "не может не повлиять" на военно-техническое сотрудничество России, очных переговоров с партнерами станет меньше, сообщил в понедельник директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
"Мы сталкиваемся с новыми вызовами. Особенно нас, конечно, волнует, фактор коронавируса, он не может не повлиять на нашу деятельность по одной простой причине, что военно-техническое сотрудничество - это, прежде всего, международная деятельность", - сказал Шугаев в интервью телеканалу "Россия -24".
Дверь помещения отдельного режимного корпуса Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина
Вчера, 08:00
Мир, который построил вирус: дипломатия временно умерла
По его словам, количество очных переговоров "резко сократится".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса COVID-19
Скорость распространения нового коронавируса
100100
Обсудить 0
Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыДмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)БезопасностьОбщество
Рекомендуем
Погрузка в самолет Министерства обороны РФ компонентов зенитных ракетных комплексов С-400 Триумф, предназначенных для доставки в Турцию
Турция вошла в пятерку крупнейших импортеров российского оружия
Ректор Академии медиаиндустрии Вячеслав Умановский
Умановский: профессиональный журналист должен уметь ежедневно учиться
Подготовка военной техники к параду Победы
Новейшие ЗРК "Бук-М3" впервые примут участие в параде Победы
Вид на Петаре - самый опасный район Каракаса
Российский посол рассказал о работе военных специалистов в Венесуэле
Т-15 с модулем АУ220М Байкал на военно-техническом форуме Армия-2018
Посол России ответил на сообщения о запросе Венесуэлой военной техники
Магазин одежды
В России могут вырасти цены на одежду, считает аналитик
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал
Китайские эксперты назвали преимущества российских гиперзвуковых ракет
Самолет компании Уральские авиалинии
"Уральские авиалинии" приостановили еще 14 рейсов из-за коронавируса
Соковыжималка
Эксперт опроверг пользу цитрусовых для профилактики коронавируса
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Глава ЕК призвала меньше путешествовать для борьбы с коронавирусом
Участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже
Пенсионную реформу во Франции приостановят из-за коронавируса
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
У жительницы Кирова подтвердили заражение коронавирусом
Бригада дезинфекторов на входе в медицинский центр в США
Губернатор Нью-Йорка хочет привлечь военных к строительству больниц
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков назвал главный орган в борьбе с коронавирусом
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин оценил меры по борьбе с коронавирусом в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
04:16Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
04:12Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram
04:07Мировые цены на нефть выросли более чем на пять процентов
03:59Госслужащим и бюджетникам на Сахалине ограничили выезд за рубеж
03:56На Сахалине сторонника ИГ* осудили за оправдание терроризма
Лента новостейМолния