Коронавирус повлияет на военно-технические связи, считают в ФСВТС

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пандемия нового коронавируса "не может не повлиять" на военно-техническое сотрудничество России, очных переговоров с партнерами станет меньше, сообщил в понедельник директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
"Мы сталкиваемся с новыми вызовами. Особенно нас, конечно, волнует, фактор коронавируса, он не может не повлиять на нашу деятельность по одной простой причине, что военно-техническое сотрудничество - это, прежде всего, международная деятельность", - сказал Шугаев в интервью телеканалу "Россия -24".
По его словам, количество очных переговоров "резко сократится".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.