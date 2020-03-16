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Эстонцев срочно призвали вернуться на родину из-за коронавируса
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РИА Новости

Эстонцев срочно призвали вернуться на родину из-за коронавируса

15:42 16.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Эстонии на одном из кораблей в Таллинском морском торговом порту
Государственный флаг Эстонии на одном из кораблей в Таллинском морском торговом порту
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
ХЕЛЬСИНКИ, 16 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Эстонии призвало в понедельник находящихся в зарубежных поездках граждан страны как можно скорее вернуться, поскольку в ближайшие дни международные пассажирские перевозки могут полностью прекратиться в связи с пандемией коронавируса.
По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, условия для пассажирских перевозок стали очень сложными и ухудшаются практически ежечасно. "Если страна местонахождения закрыла свои границы или не работает международный транспорт, свяжитесь с МИД или посольством Эстонии. Министерство сделает все возможное, чтобы помочь в такой ситуации", - приводит пресс-служба слова Рейнсалу.
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По данным МИД, транзит через Литву и Латвию для граждан Эстонии разрешен до 0.00 (1.00 - мск) четверга. После этого международные пассажирские перевозки в обоих государствах будут приостановлены. Возможной альтернативой остаются паромы.
Транзит через Польшу сейчас невозможен. Для застрявших на немецко-польской границе, сообщивших о себе в МИД Эстонии не позднее восьми утра понедельника, обеспечена возможность возвращения в Эстонию в составе транспортной колонны с эскортом. "В колонну зарегистрировались 73 гражданина Эстонии на 27 микроавтобусах и 11 легковых автомобилях", - отмечает министерство.
Германия с понедельника закрыла границы с Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом и Данией. Лицам с симптомами коронавируса запрещен не только въезд, но и выезд из страны. Для возвращения в Эстонию еще можно воспользоваться паромом Киль-Клайпеда и транзитом через Литву и Латвию до 0.00 (1.00 - мск) четверга.
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Коронавирус COVID-19Урмас РейнсалуЭстонияВ мире
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