Россияне переключились на внутренний туризм

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. За прошедшую неделю доля России в общем числе покупок авиабилетов выросла с 80 до 88 процентов, сообщает Aviasales.

Эксперты поисковика провели сравнительный анализ бронирований и выяснили: с 9 по 15 марта люди покупали билеты по стране чаще, чем в период со 2 по 8 марта.

Аналитики связывают происходящее с последними новостями. На прошлой неделе в СМИ регулярно появлялись статьи о росте доллара и подорожании авиабилетов, о закрытии границ в ряде европейских стран, о приостановке рейсов в Италию, Испанию, Францию и Германию.

Заметнее всего вырос спрос на перелеты в Иркутск (+49,6 процента), Симферополь (+41,24 процента) и Сочи (+40,38 порцента).

Россияне стали чаще бронировать билеты в Калининград, Новосибирск, Краснодар, Уфу, Казань, Самару и Екатеринбург.

Прирост в 10 процентов показали Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.