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Туризм
2020-03-16T19:09+0300
https://ria.ru/20200316/1568674713.html
Россияне переключились на внутренний туризм
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РИА Новости

Россияне переключились на внутренний туризм

19:09 16.03.2020
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© Depositphotos / oroch2Рыбная деревня, Калининград
Рыбная деревня, Калининград
© Depositphotos / oroch2
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. За прошедшую неделю доля России в общем числе покупок авиабилетов выросла с 80 до 88 процентов, сообщает Aviasales.
Эксперты поисковика провели сравнительный анализ бронирований и выяснили: с 9 по 15 марта люди покупали билеты по стране чаще, чем в период со 2 по 8 марта.
Аналитики связывают происходящее с последними новостями. На прошлой неделе в СМИ регулярно появлялись статьи о росте доллара и подорожании авиабилетов, о закрытии границ в ряде европейских стран, о приостановке рейсов в Италию, Испанию, Францию и Германию.
Заметнее всего вырос спрос на перелеты в Иркутск (+49,6 процента), Симферополь (+41,24 процента) и Сочи (+40,38 порцента).
Россияне стали чаще бронировать билеты в Калининград, Новосибирск, Краснодар, Уфу, Казань, Самару и Екатеринбург.
Прирост в 10 процентов показали Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.
Средняя стоимость перелета за неделю практически не изменилась. На большинстве маршрутов она осталась прежней, а если и повысилась, то максимум на два процента. Интересно, что билеты в Иркутск упали в цене на 9,29 процента до 9 828 рублей.
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