В Петербурге два человека излечились от коронавируса

Отделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Двух пациентов, излечившихся от Двух пациентов, излечившихся от коронавируса , выписали из больницы в Петербурге , сообщил журналистам глава стационара больницы имени Боткина Денис Гусев.

"Сегодня выписываем первых пациентов, у обоих все критерии для выписки: 14-дневный карантин, два отрицательных результата на коронавирус. Выписывают мужчину и женщину", - сказал он.

По словам Гусева, также будут выписаны 10 человек, которые контактировали с зараженными. Выздоровевшие люди ещё три месяца будут находиться под медицинским наблюдением.

"Ни одного пациента, который заразился в России, у нас нет", - добавил Гусев.