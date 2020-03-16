Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T15:47+0300
https://ria.ru/20200316/1568674645.html
В Петербурге два человека излечились от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568183129_0:61:2992:1744_1036x0_80_0_0_f290a8d33eefd64fb2e94ab84fcd25f8.jpg
РИА Новости

В Петербурге два человека излечились от коронавируса

15:40 16.03.2020 (обновлено: 15:47 16.03.2020)
7374
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
Отделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Двух пациентов, излечившихся от коронавируса, выписали из больницы в Петербурге, сообщил журналистам глава стационара больницы имени Боткина Денис Гусев.
"Сегодня выписываем первых пациентов, у обоих все критерии для выписки: 14-дневный карантин, два отрицательных результата на коронавирус. Выписывают мужчину и женщину", - сказал он.
По словам Гусева, также будут выписаны 10 человек, которые контактировали с зараженными. Выздоровевшие люди ещё три месяца будут находиться под медицинским наблюдением.
"Ни одного пациента, который заразился в России, у нас нет", - добавил Гусев.
Заболевание коронавирусом протекало в лёгкой форме, осложнений не было, отметил врач.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса COVID-19
Скорость распространения нового коронавируса
2751141
Обсудить 0
Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Городская клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге
В Петербурге рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Ртутный градусник для измерения температуры
Петербуржец с коронавирусом рассказал о симптомах болезни
Машина скорой медицинской помощи на территории больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93
Городская клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге
Власти Петербурга рассказали о состоянии заболевших коронавирусом
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Санитарная обработка вагонов Московского метрополитена в депо Свиблово для предотвращения распространения коронавируса
В России могут продлить школьные каникулы из-за коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
Мужчина в медицинской маске на одной из станций Московского метрополитена
Среди новых заразившихся коронавирусом в Москве есть ребенок
Дверь помещения отдельного режимного корпуса больницы
Эксперт рассказал об иммунитете от коронавирусной инфекции
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев
Корабли НАТО в Черном море
Источник объяснил, почему корабли НАТО не могут вести разведку у Крыма
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Сдача ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ
Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса
Пепельница с окурками
Эксперт отметил более высокую смертность от коронавируса среди курящих
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
У жительницы Кирова подтвердили заражение коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
04:16Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
04:12Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram
04:07Мировые цены на нефть выросли более чем на пять процентов
03:59Госслужащим и бюджетникам на Сахалине ограничили выезд за рубеж
03:56На Сахалине сторонника ИГ* осудили за оправдание терроризма
Лента новостейМолния