В Петербурге два человека излечились от коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Двух пациентов, излечившихся от коронавируса, выписали из больницы в Петербурге, сообщил журналистам глава стационара больницы имени Боткина Денис Гусев.
"Сегодня выписываем первых пациентов, у обоих все критерии для выписки: 14-дневный карантин, два отрицательных результата на коронавирус. Выписывают мужчину и женщину", - сказал он.
По словам Гусева, также будут выписаны 10 человек, которые контактировали с зараженными. Выздоровевшие люди ещё три месяца будут находиться под медицинским наблюдением.
"Ни одного пациента, который заразился в России, у нас нет", - добавил Гусев.
Заболевание коронавирусом протекало в лёгкой форме, осложнений не было, отметил врач.