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Эксперт отметил более высокую смертность от коронавируса среди курящих
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РИА Новости

Эксперт отметил более высокую смертность от коронавируса среди курящих

15:38 16.03.2020
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© РИА Новости / Руслан КривобокПепельница с окурками
Пепельница с окурками
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Пепельница с окурками. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Смертность от коронавируса среди курильщиков выше, чем среди некурящих, это подтверждают научные данные, а вот доказательств того, что курильщики меньше подвержены риску заражения инфекцией, нет, заявил директор института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.
Ранее в СМИ появилась информация об исследованиях, согласно которым риск заражения коронавирусом у некурящих людей выше, чем у курильщиков.
"О научных данных о том, что курящие люди меньше подвержены риску заражения коронавирусом, мне не известно, но вот данные о том, что смертность среди курильщиков выше, чем смертность среди некурящих, есть, поэтому коронавирус, наоборот, опаснее для тех, кто курит", - рассказал Лукашев РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что идей и решений по введению ЧС в России из-за коронавируса пока не было.
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