Эксперт отметил более высокую смертность от коронавируса среди курящих

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Смертность от Смертность от коронавируса среди курильщиков выше, чем среди некурящих, это подтверждают научные данные, а вот доказательств того, что курильщики меньше подвержены риску заражения инфекцией, нет, заявил директор института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Ранее в СМИ появилась информация об исследованиях, согласно которым риск заражения коронавирусом у некурящих людей выше, чем у курильщиков.

"О научных данных о том, что курящие люди меньше подвержены риску заражения коронавирусом, мне не известно, но вот данные о том, что смертность среди курильщиков выше, чем смертность среди некурящих, есть, поэтому коронавирус, наоборот, опаснее для тех, кто курит", - рассказал Лукашев РИА Новости.