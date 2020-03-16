Эксперт рассказал об иммунитете от коронавирусной инфекции

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вылечившийся от коронавирусной инфекции пациент, как правило, не может заразиться второй раз, так как у него вырабатывается иммунитет, как минимум на ближайшие несколько лет, заявил директор института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.
"Как правило, второй раз пациент не может заразиться одним и тем же коронавирусом. По крайней мере в ближайшие несколько лет, так как у него вырабатывается иммунитет", - рассказал Лукашев РИА Новости.
Он отметил, что случаи повторного заражения в Ухане, о которых сообщалось в СМИ, могли быть связаны с ошибками в диагностике.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что идей и решений по введению ЧС в России из-за коронавируса пока не было.