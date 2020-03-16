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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T15:38+0300
https://ria.ru/20200316/1568674372.html
Прибывающих в Грецию будут помещать на обязательный карантин
https://cdn22.img.ria.ru/images/156368/51/1563685123_0:0:1106:622_1036x0_80_0_0_7a32e43e77184c2d21beb929eff64ef1.jpg
РИА Новости

Прибывающих в Грецию будут помещать на обязательный карантин

15:34 16.03.2020 (обновлено: 15:38 16.03.2020)
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© РИА Новости / Анна РаткоглоПрохожие в защитных медицинских масках
Прохожие в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Прохожие в защитных медицинских масках. Архивное фото
АФИНЫ, 16 мар – РИА Новости. Всех прибывающих в Грецию будут помещать на обязательный карантин на 14 дней, независимо от их национальности, сообщила заместитель официального представителя правительства Греции Аристотелия Пелони на брифинге в понедельник.
"Трудности еще у нас впереди. Следующий месяц будет очень тяжелый. Нам предстоит сделать все, чтобы ограничить распространение вируса", - сказала Пелони.
"Понятно, что ни одно государство не может полностью контролировать эту проблему. То, что надо, мы делали и делаем, и вводим новые меры. Правительство Греции призывает всех находиться дома, чтобы ограничить распространение вируса. Это личная ответственность и ответственность перед обществом", - сказала она.
Пелони объявила ряд новых мер.
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"Все въезжающие в Грецию будут помещаться на обязательный домашний карантин на 14 дней. Это решено сегодня во время телеконференции. Предусмотрен штраф для тех, кто нарушит это", - сообщила заместитель официального представителя правительства.
"Карантин касается всех, кто въезжает в греческое государство. Независимо от гражданства", - добавила Пелони.
Она опровергла сообщения о полном запрете транспортного движения, заявив, что это дезинформация. Пелони отметила, что аптеки и супермаркеты не будут закрыты, работают банковские учреждения и заправки.
Покупателям в магазинах рекомендуют держать дистанцию в два метра друг от друга, избегать использования наличных средств, сказала она.
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Пелони сообщила, что на тех, кто нарушает запретные меры по профилактике распространения коронавируса, будет налагаться штраф в 5 тысяч евро. Ранее власти опубликовали список предприятий, которым запрещено работать в течение двух недель - это кафе, таверны, рестораны, другие предприятия общественного питания, за исключением работы на вынос и по доставке продукции, музеи и археологические памятники, театры и кинотеатры.
Она заявила, что в работающих учреждениях должны соблюдаться защитные меры, в частности, персонал должен использовать защитные маски, должна проводиться антисептическая обработка помещений. Нарушения будут наказываться штрафом от 1 до 100 тысяч евро в зависимости от их тяжести, сказала Пелони.
Представитель правительства сообщила, что со среды будут введены новые ограничения в первичном секторе производства и в торговле.
"Я повторяю, что исключаются аптеки, супермаркеты, сети поставки, АЗС, а также банковские учреждения. Электронная торговля продолжит работать в обычном режиме", - сказал она.
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