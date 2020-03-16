АФИНЫ, 16 мар – РИА Новости. Всех прибывающих в Всех прибывающих в Грецию будут помещать на обязательный карантин на 14 дней, независимо от их национальности, сообщила заместитель официального представителя правительства Греции Аристотелия Пелони на брифинге в понедельник.

"Трудности еще у нас впереди. Следующий месяц будет очень тяжелый. Нам предстоит сделать все, чтобы ограничить распространение вируса", - сказала Пелони.

"Понятно, что ни одно государство не может полностью контролировать эту проблему. То, что надо, мы делали и делаем, и вводим новые меры. Правительство Греции призывает всех находиться дома, чтобы ограничить распространение вируса. Это личная ответственность и ответственность перед обществом", - сказала она.

Пелони объявила ряд новых мер.

"Все въезжающие в Грецию будут помещаться на обязательный домашний карантин на 14 дней. Это решено сегодня во время телеконференции. Предусмотрен штраф для тех, кто нарушит это", - сообщила заместитель официального представителя правительства.

"Карантин касается всех, кто въезжает в греческое государство. Независимо от гражданства", - добавила Пелони.

Она опровергла сообщения о полном запрете транспортного движения, заявив, что это дезинформация. Пелони отметила, что аптеки и супермаркеты не будут закрыты, работают банковские учреждения и заправки.

Покупателям в магазинах рекомендуют держать дистанцию в два метра друг от друга, избегать использования наличных средств, сказала она.

Пелони сообщила, что на тех, кто нарушает запретные меры по профилактике распространения коронавируса , будет налагаться штраф в 5 тысяч евро. Ранее власти опубликовали список предприятий, которым запрещено работать в течение двух недель - это кафе, таверны, рестораны, другие предприятия общественного питания, за исключением работы на вынос и по доставке продукции, музеи и археологические памятники, театры и кинотеатры.

Она заявила, что в работающих учреждениях должны соблюдаться защитные меры, в частности, персонал должен использовать защитные маски, должна проводиться антисептическая обработка помещений. Нарушения будут наказываться штрафом от 1 до 100 тысяч евро в зависимости от их тяжести, сказала Пелони.

Представитель правительства сообщила, что со среды будут введены новые ограничения в первичном секторе производства и в торговле.