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РФПИ и японские партнеры запустят быстрые тесты на COVID-19 в апреле
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РИА Новости

РФПИ и японские партнеры запустят быстрые тесты на COVID-19 в апреле

15:34 16.03.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с японскими партнерами в апреле запустят пилотное тестирование на основе нового метода диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве и Московской области, полномасштабное планируется в мае, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.
В понедельник наблюдательный совет РФПИ одобрил инвестиции в производство систем диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 нового поколения. "Система применяет метод изотермальной молекулярной диагностики SmartAmp и не уступает в точности применяемой сейчас технологии ПЦР (полимеразно-цепной реакции), но значительно превосходит ее по скорости тестирования и не требует наличия стационарной лаборатории", - сообщили в фонде.
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"В апреле начнется пилот с Москвой и Московской областью, полномасштабный запуск тестирования планируется в мае", - сказал журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев. Он отметил, что производство этого теста будет осуществляться в основном в России.
"Технология является результатом успешного сотрудничества между российскими и японскими компаниями и учеными", - заявили в РФПИ. Для осуществления экспресс-диагностики вируса потребуется до 30 минут. Линейка тест-систем адаптирована как для стационарных лабораторий, так и для уникальных не имеющих аналогов портативных мини-лабораторий (небольшой чемодан), и готова к применению повсеместно – как в больницах, так и в любых публичных учреждениях (школы, офисы, аэропорты, вокзалы).
"Массовое внедрение системы будет способствовать предотвращению распространения коронавирусной инфекции благодаря оперативному выявлению зараженных. Раннее выявление также повысит эффективность лечения инфицированных. По результатам анализа РФПИ существующих в мире передовых технологий тестирования коронавируса, данная технология является самой совершенной на сегодняшний день", - уверены в фонде.
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В начале марта 2020 года испытания российско-японского теста начались в ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора. РФПИ также продвигает данную технологию на зарубежные рынки. Разработанная методика проходит ускоренную сертификацию и получение необходимых разрешений в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. При этом ведущие клиники и лаборатории ОАЭ, Саудовской Аравии, Австрии подтвердили высокую точность теста и сделали предварительные заявки на покупку свыше 500 тысяч тестов.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийЯпонияТехнологииЭкономика
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