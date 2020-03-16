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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-16T16:03+0300
https://ria.ru/20200316/1568674242.html
В ЦИК учтут ситуацию по COVID-19 в связи с голосованием по Конституции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568442449_0:232:3072:1960_1036x0_80_0_0_9434b89a773314862938a62579ca57b2.jpg
РИА Новости

В ЦИК учтут ситуацию по COVID-19 в связи с голосованием по Конституции

15:33 16.03.2020 (обновлено: 16:03 16.03.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. ЦИК при подготовке общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ учитывает всю сложившуюся обстановку, в том числе с распространением коронавируса, более подробные комментарии будут даны на заседании в среду, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
"ЦИК рассматривает и учитывает всю обстановку, которая происходит. А более подробно ЦИК прокомментирует на заседании в среду", - сказала Гришина РИА Новости, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли ЦИК возможность продления досрочного голосования по поправкам в конституцию, в том числе и в связи с распространением коронавируса.
Как сообщала ранее Гришина, дата проведения общероссийского голосования по поправкам в конституцию должна быть определена указом президента.
В течение трех дней до дня голосования, досрочным голосованием смогут воспользоваться все граждане России, "у которых есть право участвовать в голосовании и которые по тем или иным причинам не могут оказаться на своем традиционном участке в день голосования", говорила ранее глава ЦИК Элла Памфилова.
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В субботу, 14 марта, президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправке в конституцию, соответствующий документ был опубликован на интернет-портале правовой информации. Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции планируется провести на 22 апреля, этот день будет нерабочим.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, никаких альтернативных дат в связи с коронавирусом пока не рассматривается.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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