В ЦИК учтут ситуацию по COVID-19 в связи с голосованием по Конституции

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. ЦИК при подготовке общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ учитывает всю сложившуюся обстановку, в том числе с распространением коронавируса, более подробные комментарии будут даны на заседании в среду, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина

"ЦИК рассматривает и учитывает всю обстановку, которая происходит. А более подробно ЦИК прокомментирует на заседании в среду", - сказала Гришина РИА Новости, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли ЦИК возможность продления досрочного голосования по поправкам в конституцию, в том числе и в связи с распространением коронавируса

Как сообщала ранее Гришина, дата проведения общероссийского голосования по поправкам в конституцию должна быть определена указом президента.

В течение трех дней до дня голосования, досрочным голосованием смогут воспользоваться все граждане России, "у которых есть право участвовать в голосовании и которые по тем или иным причинам не могут оказаться на своем традиционном участке в день голосования", говорила ранее глава ЦИК Элла Памфилова

В субботу, 14 марта, президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправке в конституцию, соответствующий документ был опубликован на интернет-портале правовой информации. Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции планируется провести на 22 апреля, этот день будет нерабочим.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, никаких альтернативных дат в связи с коронавирусом пока не рассматривается.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.