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В ДНР заявили о гибели человека в результате обстрела силовиками
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РИА Новости

В ДНР заявили о гибели человека в результате обстрела силовиками

15:29 16.03.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в результате обстрела со стороны украинских силовиков в селе Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в понедельник журналистам представитель Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.
По его словам, украинские силовики из противотанкового ракетного комплекса обстреляли автомобиль, "оказывающий в соответствии с графиком плановую помощь в обеспечении водой мирных жителей Саханки", огонь был открыт в тот момент, когда жители села набирали воду.
"В результате обстрела один защитник республики погиб и один получил тяжелые ранения, контузию получил мирный житель", - сказал Астрахань.
Саханка - село на юге ДНР, которое находится на линии соприкосновения. До конфликта в Донбассе в нем проживали более тысячи человек. Сейчас численность населения сократилась в разы.
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