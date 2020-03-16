В ДНР заявили о гибели человека в результате обстрела силовиками

По его словам, украинские силовики из противотанкового ракетного комплекса обстреляли автомобиль, "оказывающий в соответствии с графиком плановую помощь в обеспечении водой мирных жителей Саханки", огонь был открыт в тот момент, когда жители села набирали воду.