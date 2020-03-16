В ДНР заявили о гибели человека в результате обстрела силовиками

ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в результате обстрела со стороны украинских силовиков в селе Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в понедельник журналистам представитель Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.
По его словам, украинские силовики из противотанкового ракетного комплекса обстреляли автомобиль, "оказывающий в соответствии с графиком плановую помощь в обеспечении водой мирных жителей Саханки", огонь был открыт в тот момент, когда жители села набирали воду.
"В результате обстрела один защитник республики погиб и один получил тяжелые ранения, контузию получил мирный житель", - сказал Астрахань.
Саханка - село на юге ДНР, которое находится на линии соприкосновения. До конфликта в Донбассе в нем проживали более тысячи человек. Сейчас численность населения сократилась в разы.