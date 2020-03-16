В ряде стран получат российские технологии для борьбы с коронавирусом

В понедельник наблюдательный совет РФПИ одобрил инвестиции в производство систем диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 нового поколения. Согласно сообщению фонда, система применяет метод SmartAmp и не уступает в точности применяемой сейчас технологии ПЦР (полимеразно-цепной реакции), но значительно превосходит ее по скорости тестирования и не требует наличия стационарной лаборатории. РФПИ совместно с японскими партнерами в апреле запустят тестирование нового типа диагностики.

"Инвестиции и международная кооперация позволят масштабировать существующий потенциал, использовать передовые технологии и резко нарастить производство тестовых систем и вакцин. Россия является лидером по ключевым технологиям детекции и создания вакцин. РФПИ достиг договоренностей с рядом ведущих стран по использованию российских технологий в их борьбе с коронавирусом. Также партнеры РФПИ из ОАЭ выделили безвозмездный грант на поддержку разработки российской вакцины от COVID-19", - сообщил фонд.