В ряде стран получат российские технологии для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с рядом стран об использовании российских технологий в борьбе с коронавирусом, фонд также получил от партнеров из ОАЭ грант на поддержку разработки вакцины, говорится в сообщении фонда.
В понедельник наблюдательный совет РФПИ одобрил инвестиции в производство систем диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 нового поколения. Согласно сообщению фонда, система применяет метод SmartAmp и не уступает в точности применяемой сейчас технологии ПЦР (полимеразно-цепной реакции), но значительно превосходит ее по скорости тестирования и не требует наличия стационарной лаборатории. РФПИ совместно с японскими партнерами в апреле запустят тестирование нового типа диагностики.
"Инвестиции и международная кооперация позволят масштабировать существующий потенциал, использовать передовые технологии и резко нарастить производство тестовых систем и вакцин. Россия является лидером по ключевым технологиям детекции и создания вакцин. РФПИ достиг договоренностей с рядом ведущих стран по использованию российских технологий в их борьбе с коронавирусом. Также партнеры РФПИ из ОАЭ выделили безвозмездный грант на поддержку разработки российской вакцины от COVID-19", - сообщил фонд.
РФПИ намерен продвигать на международные рынки как российско-японский тест, так и разработки ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, который является уникальным генетическим центром мирового уровня.
РФПИ также создал центр экспертизы по тестированию и применению мировых практик по борьбе с коронавирусом. "Деятельность Центра экспертизы позволит в ускоренном режиме находить лучшие методики, что позволит значительно сократить сроки диагностики и масштабировать наиболее эффективные мировые практики. Сеть международных партнерств с ведущими инвесторами мира усиливает экспертизу РФПИ по лучшим мировым практикам в различных сферах, включая борьбу с коронавирусом, и позволяет продвигать успешные российские технологии на международные рынки", - заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, которого цитирует фонд.
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