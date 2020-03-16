Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-16T16:39+0300
https://ria.ru/20200316/1568673638.html
"Панику организовать легко": зачем люди опустошают полки в магазинах
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568672326_0:86:2971:1757_1036x0_80_0_0_4c3d79ae2e26735b4c0700eaed57543a.jpg
РИА Новости

"Панику организовать легко": зачем люди опустошают полки в магазинах

15:54 16.03.2020 (обновлено: 16:39 16.03.2020)
38464
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПокупательница в торговом зале магазина "Магнит" в Краснодаре
Покупательница в торговом зале магазина Магнит в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Мария Марикян. В общественных местах людей в медицинских масках все больше. В аптеках скупают противовирусные и антибактериальные средства. С полок супермаркетов исчезают крупы, консервы и хозтовары первой необходимости. Несмотря на заявления ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров о том, что продуктов в России хватит на всех и дефицита не намечается, люди все равно запасаются на черный день. А ситуация с коронавирусом в мире с каждым днем ухудшается. Откуда берется паника и как ей противостоять — в материале РИА Новости.

Защитный механизм

"Мозг человека устроен так, что новость о какой-либо опасности воспринимается эмоционально. И неслучайно: предкам это, по сути, обеспечивало выживаемость. Поэтому вполне естественно, что, когда со всех сторон твердят об угрозе жизни и здоровью, включается инстинкт самосохранения, — объясняет доктор психологических наук, научный сотрудник Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Мария Киселева. — Любые негативные сообщения люди начинают перечитывать, акцентируют на этом больше внимания. Включается защитный механизм. Человека переполняет тревога, которую он не в состоянии контролировать".
Обратная сторона подобной защитной реакции — отрицание опасности. Человек пытается делать вид, что ничего страшного не происходит, относится ко всему несерьезно. "Проблема наших сограждан в том, что они в какой-то степени недооценивают масштаб проблемы. Некоторые прилетают из небезопасной страны, а затем нарушают карантин. То есть ведут себя безответственно. Если человек считает, что он справится в случае чего с вирусом, это не значит, что такого же мнения придерживаются его соседи. Сейчас каждый должен воспринимать общую ситуацию всерьез", — продолжает Киселева.
Покупательница в защитной маске в одной из аптек Читы
10 марта, 08:00Распространение нового коронавируса COVID-19
Куда исчезли медицинские маски и защитят ли они от коронавируса
Она также отмечает, что острее люди реагируют даже не на возможную угрозу здоровью, а на неопределенность: никто точно не знает, когда и чем все закончится. "Люди понимают, что вероятность встретиться с вирусом минимальна. Но от этого спокойнее не становится. Поэтому, чтобы не поддаваться панике, необходимо понять условия игры".
То есть человеку нужно принять ситуацию, осознать, что с ней работают профессионалы: "Все, что нам остается, — выполнять рекомендации врачей: ограничить контакты, тщательнее мыть руки, соблюдать личную гигиену".

Деньги на ветер

"Перед тем как идете в магазин, составьте список действительно нужных продуктов. Не стоит скупать все подряд. Особенно то, что вы в жизни никогда не ели, или то, чем не пользовались, — рекомендует доктор психологических наук. — Если станет легче от того, что вы запасетесь непортящимися товарами, — купите. Но брать то, что может быстро испортиться, не стоит. Что касается медицинских препаратов, тут тоже не нужно делать особых запасов. Вы просто пустите деньги на ветер".
Киселева также советует сосредоточиться на себе и своей семье: "Позаботьтесь о бабушках и дедушках — они больше всего подвержены опасности. Не появляйтесь лишний раз в местах большого скопления людей".
Собеседница добавляет: тревожнее всех, как правило, люди с определенными предрасположенностями. "Нужно разобраться: вы действительно из-за вируса переживаете? Или причина тому — накопленное внутреннее напряжение? Люди, которые сейчас суетятся, не справляются с внутренней тревогой, — они так выплескивают энергию, не чувствуя вины за это. Они дают себе, скажем так, повод "попсиховать", — поясняет психолог. — Не стоит думать, что тревога — это ненормально. Каждый в глубине души переживает по какому-либо поводу. Вопрос в том, как мы себя ведем. В сложившихся обстоятельствах нужно мыслить трезво и делать то, что в силах: по возможности изолироваться и строго соблюдать предписания врачей по профилактике угрозы".
Супермаркет
Вчера, 08:53
"Руспродсоюз" исключил возможность дефицита продуктов в России

"Сетевая гигиена"

В свою очередь, врач-психотерапевт высшей категории и психолог Александр Федорович, комментируя начавшуюся панику, акцентировал внимание на том, что следует внимательнее относиться к тому, что появляется в Сети, "которую уже заполонили фейки", и выбирать достоверный источник информации. Иными словами, соблюдать "сетевую гигиену".

"Проблема в том, что те, кто склонны к тревожным настроениям, не могут мыслить рационально. Все, что они видят и читают, — принимают за чистую монету, — уточняет врач. — Это нельзя назвать панической атакой. Ведь люди отчасти стали жертвами маркетологов — готовы скупать маски втридорога. Сложно давать какие-то рекомендации для слишком тревожных — это скорее "объект" работы психотерапевта".

Впрочем, он настоятельно советует не распространять панические настроения. "Если вы уверены, что, закупившись всем, чем только можно, спасетесь — пусть будет так. Но не нужно требовать, чтобы так же вели себя люди из вашего близкого окружения. Панику очень легко организовать, а вот избавиться от нее совсем непросто".
303974528
Обсудить 16
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МагазинпсихологипродуктыОбщество
Популярные комментарии
Вот так и появляется искусственный ажиотаж и сейчас народ ломанется в магазины скупать все! Потому, как по сети и в социальных сетях уже ходят фото с пустыми полками, которые и распространяют специально, что б магазины выручку подняли!
16 марта, 16:52
mmirnvas
4211003
В Красноярске один мужчина с коронавирусом, прилетел из Австрии, скольких он еще заразил в самолете? При чем здесь паника? Сколько раз сказали и показали пустые полки в городах всего мира?
16 марта, 18:31
660.tatyana.russia
11200034
Рекомендуем
Люди в защитных масках у Триумфальной арки в Париже
Голода нет, паника есть: как живет Франция на осадном положении
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Россия ограничит въезд иностранцев
Дональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
Последняя надежда Трампа: Россия поможет американским сланцевикам
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Машина скорой медицинской помощи на территории больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93
Туристы в Хорватии
В Хорватии начали продавать дома по 11 рублей
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Внуково
"Победа" приостановит полеты в Тиват
Заседание Конституционного суда РФ
Конституционный суд разъяснил поправку о президентских сроках
Больница в Коммунарке для пациентов с подозрением на коронавирус
Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
Европа забыла, что паника — самый опасный враг
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Актриса Ольга Куриленко
Знаменитости, которые заразились коронавирусом
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Французские власти оштрафовали Apple на 1,1 миллиарда евро
Здание Министерства иностранных дел в Москве
Россия призвала США снять санкции с Ирана из-за коронавируса
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД направил ноту протеста Киеву из-за провокации у посольства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
04:16Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
04:12Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram
04:07Мировые цены на нефть выросли более чем на пять процентов
03:59Госслужащим и бюджетникам на Сахалине ограничили выезд за рубеж
03:56На Сахалине сторонника ИГ* осудили за оправдание терроризма
Лента новостейМолния