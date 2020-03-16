"Панику организовать легко": зачем люди опустошают полки в магазинах

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Мария Марикян. В общественных местах людей в медицинских масках все больше. В аптеках скупают противовирусные и антибактериальные средства. С полок супермаркетов исчезают крупы, консервы и хозтовары первой необходимости. Несмотря на заявления ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров о том, что продуктов в России хватит на всех и дефицита не намечается, люди все равно запасаются на черный день. А ситуация с коронавирусом в мире с каждым днем ухудшается. Откуда берется паника и как ей противостоять — в материале РИА Новости.

Защитный механизм

"Мозг человека устроен так, что новость о какой-либо опасности воспринимается эмоционально. И неслучайно: предкам это, по сути, обеспечивало выживаемость. Поэтому вполне естественно, что, когда со всех сторон твердят об угрозе жизни и здоровью, включается инстинкт самосохранения, — объясняет доктор психологических наук, научный сотрудник Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Мария Киселева. — Любые негативные сообщения люди начинают перечитывать, акцентируют на этом больше внимания. Включается защитный механизм. Человека переполняет тревога, которую он не в состоянии контролировать".

Обратная сторона подобной защитной реакции — отрицание опасности. Человек пытается делать вид, что ничего страшного не происходит, относится ко всему несерьезно. "Проблема наших сограждан в том, что они в какой-то степени недооценивают масштаб проблемы. Некоторые прилетают из небезопасной страны, а затем нарушают карантин. То есть ведут себя безответственно. Если человек считает, что он справится в случае чего с вирусом, это не значит, что такого же мнения придерживаются его соседи. Сейчас каждый должен воспринимать общую ситуацию всерьез", — продолжает Киселева.

Она также отмечает, что острее люди реагируют даже не на возможную угрозу здоровью, а на неопределенность: никто точно не знает, когда и чем все закончится. "Люди понимают, что вероятность встретиться с вирусом минимальна. Но от этого спокойнее не становится. Поэтому, чтобы не поддаваться панике, необходимо понять условия игры".

То есть человеку нужно принять ситуацию, осознать, что с ней работают профессионалы: "Все, что нам остается, — выполнять рекомендации врачей: ограничить контакты, тщательнее мыть руки, соблюдать личную гигиену".

Деньги на ветер

"Перед тем как идете в магазин, составьте список действительно нужных продуктов. Не стоит скупать все подряд. Особенно то, что вы в жизни никогда не ели, или то, чем не пользовались, — рекомендует доктор психологических наук. — Если станет легче от того, что вы запасетесь непортящимися товарами, — купите. Но брать то, что может быстро испортиться, не стоит. Что касается медицинских препаратов, тут тоже не нужно делать особых запасов. Вы просто пустите деньги на ветер".

Киселева также советует сосредоточиться на себе и своей семье: "Позаботьтесь о бабушках и дедушках — они больше всего подвержены опасности. Не появляйтесь лишний раз в местах большого скопления людей".

Собеседница добавляет: тревожнее всех, как правило, люди с определенными предрасположенностями. "Нужно разобраться: вы действительно из-за вируса переживаете? Или причина тому — накопленное внутреннее напряжение? Люди, которые сейчас суетятся, не справляются с внутренней тревогой, — они так выплескивают энергию, не чувствуя вины за это. Они дают себе, скажем так, повод "попсиховать", — поясняет психолог. — Не стоит думать, что тревога — это ненормально. Каждый в глубине души переживает по какому-либо поводу. Вопрос в том, как мы себя ведем. В сложившихся обстоятельствах нужно мыслить трезво и делать то, что в силах: по возможности изолироваться и строго соблюдать предписания врачей по профилактике угрозы".

"Сетевая гигиена"

В свою очередь, врач-психотерапевт высшей категории и психолог Александр Федорович, комментируя начавшуюся панику, акцентировал внимание на том, что следует внимательнее относиться к тому, что появляется в Сети, "которую уже заполонили фейки", и выбирать достоверный источник информации. Иными словами, соблюдать "сетевую гигиену".

"Проблема в том, что те, кто склонны к тревожным настроениям, не могут мыслить рационально. Все, что они видят и читают, — принимают за чистую монету, — уточняет врач. — Это нельзя назвать панической атакой. Ведь люди отчасти стали жертвами маркетологов — готовы скупать маски втридорога. Сложно давать какие-то рекомендации для слишком тревожных — это скорее "объект" работы психотерапевта".