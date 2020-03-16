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В Узбекистане мусульманам разрешили молиться дома из-за коронавируса
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РИА Новости

В Узбекистане мусульманам разрешили молиться дома из-за коронавируса

15:22 16.03.2020
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© Depositphotos / prudekВид из мечети Биби-Ханым
Вид из мечети Биби-Ханым
© Depositphotos / prudek
ТАШКЕНТ, 16 мар - РИА Новости. Управление мусульман Узбекистана (УМУ) приняло решение разрешить верующим совершение пятничного намаза дома из-за распространения коронавируса, заявил в понедельник председатель УМУ, муфтий Усмонхон Алимов.
По данным министерства здравоохранения Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, был выявлен первый случай нового коронавируса COVID-19 в республике. В понедельник число зараженных увеличилось до шести.
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"Пока не стабилизируется эпидемиологическая ситуация, пятничный намаз допускается совершать дома", - сказал Алимов в своем обращении в эфире телеканала "Узбекистан 24", ссылаясь на решение управления. Муфтий добавил, что джаназа намаз – поминальная молитва - также может совершаться дома в присутствии близких родственников умершего.
Алимов также призвал мусульман Узбекистана строго придерживаться рекомендаций министерства здравоохранения по профилактике против COVID-19. Глава УМУ добавил, что данное решение было принято на основе аналогичных мер, принятых в других мусульманских странах.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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