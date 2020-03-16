В Узбекистане мусульманам разрешили молиться дома из-за коронавируса

ТАШКЕНТ, 16 мар - РИА Новости. Управление мусульман Управление мусульман Узбекистана (УМУ) приняло решение разрешить верующим совершение пятничного намаза дома из-за распространения коронавируса , заявил в понедельник председатель УМУ, муфтий Усмонхон Алимов.

По данным министерства здравоохранения Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, был выявлен первый случай нового коронавируса COVID-19 в республике. В понедельник число зараженных увеличилось до шести.

"Пока не стабилизируется эпидемиологическая ситуация, пятничный намаз допускается совершать дома", - сказал Алимов в своем обращении в эфире телеканала "Узбекистан 24" , ссылаясь на решение управления. Муфтий добавил, что джаназа намаз – поминальная молитва - также может совершаться дома в присутствии близких родственников умершего.

Алимов также призвал мусульман Узбекистана строго придерживаться рекомендаций министерства здравоохранения по профилактике против COVID-19. Глава УМУ добавил, что данное решение было принято на основе аналогичных мер, принятых в других мусульманских странах.