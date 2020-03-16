В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Районные суды Петербурга эвакуируются из-за угроз неизвестных о "минировании" зданий, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Василеосировский, Октябрьский, Петроградский суды эвакуируются", - говорится в сообщении.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с ноября 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.
ФСБ сообщала, что "почтовые террористы" использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ блокирует Роскомнадзор, однако волна пока не прекращается.