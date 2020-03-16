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РИА Наука
2020-03-16T16:11+0300
https://ria.ru/20200316/1568673352.html
Пандемия коронавируса привела к массовому переносу космических пусков
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РИА Новости

Пандемия коронавируса привела к массовому переносу космических пусков

15:19 16.03.2020 (обновлено: 16:11 16.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане
Запуск ракеты-носителя Союз-СТ с космодрома Куру во Французской Гвиане
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ/МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Подготовка к запускам ракет на Гвианском космическом центре (ГКЦ) приостановлена из-за распространения коронавируса, сообщили РИА Новости в понедельник в компании-операторе космодрома Arianespacе.
В начале марта Всемирная организация здравоохранения сообщила о первом случае заражения новым вирусом во Французской Гвиане. Таким образом, пандемия впервые привела к массовому переносу космических пусков.
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"Из-за пандемии Covid-19 ... все текущие кампании по подготовке запуска ракет в Гвианском космическом центре во Французской Гвиане приостановлены. Подготовки к стартам возобновятся, как только условия это позволят", - говорится в релизе.
Там отмечается, что "цель этих исключительных мер состоит в защите здоровья сотрудников и местного населения".
Как пояснил РИА Новости источник на космодроме, перенос пусков коснется в первую очередь запланированного на 24 марта старта европейской ракеты Vega с группой спутников, а также пуска российского "Союза-СТ-А" с эмиратским аппаратом Falcon Eye-2, намечавшегося на 14 апреля.
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Следующий пуск "Союза" был намечен на вторую половину мая с французским спутником CSO-2, и он, по данным источника, судя по всему, тоже будет сдвинут. Специалисты, готовившие старты "Союза", законсервируют ракеты и разгонные блоки "Фрегат" и вернутся в Россию.
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
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Ранее о массовых отменах космических пусков в мире не сообщалось. Единственное - на прошлой неделе индийские СМИ сообщили, что запланированный на середину марта пуск ракеты-носителя GSLV со спутником GISAT-1 из космического центра Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота не состоится.
По данным журналистов, не подтвержденным официально, подготовка к пуску была приостановлена из-за коронавируса: ракету возвратили со стартового комплекса в корпус подготовки, а спутник отстыковали.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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РИА НаукаКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыКосмос - РИА НаукаСоюзФранцузская Гвиана
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