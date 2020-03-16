Вернувшуюся из Сирии участницу ИГ* будут судить в Гамбурге

"Генпрокуратура... обратилась в сенат высшего земельного ганзейского суда в Гамбурга с обвинением против гражданки ФРГ и Туниса Омаймы А. Она обвиняется в членстве в иностранной террористической организации ИГ*, совершении многочисленных преступлений против человечности, нарушении обязанностей по обеспечению и воспитанию несовершеннолетних, торговле людьми, в том числе детьми младше 14 лет, лишении свободы, нарушении закона о контроле над оружием", - говорится в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости.