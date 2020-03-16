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Вернувшуюся из Сирии участницу ИГ* будут судить в Гамбурге
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РИА Новости

Вернувшуюся из Сирии участницу ИГ* будут судить в Гамбурге

15:18 16.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПолицейский в Гамбурге
Полицейский в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Генпрокуратура передала в суд Гамбурга дело предполагаемой участницы террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) гражданки ФРГ и Туниса Омаймы А. (Omaima A.), которая обвиняется в преступлениях против человечности.
"Генпрокуратура... обратилась в сенат высшего земельного ганзейского суда в Гамбурга с обвинением против гражданки ФРГ и Туниса Омаймы А. Она обвиняется в членстве в иностранной террористической организации ИГ*, совершении многочисленных преступлений против человечности, нарушении обязанностей по обеспечению и воспитанию несовершеннолетних, торговле людьми, в том числе детьми младше 14 лет, лишении свободы, нарушении закона о контроле над оружием", - говорится в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости.
По данным следствия, Омайма А. въехала в 2015 году в Сирию в сопровождении своих трех несовершеннолетних детей, ранее туда уехал ее муж. Семья проживала в регионе, оккупированном ИГ*, супруг был участником группировки, жена прошла обучение в военизированном формировании для женщин. В 2015 году Омайма А. получила в свое распоряжение 15-летнюю езидскую девочку, захваченную в рабство боевиками. После гибели супруга Омайма А. вторично вышла замуж за высокопоставленного террориста, рассылала электронные письма по меньшей мере двум адресатам с призывами присоединиться к ИГ* и выехать в район боевых действий.
Будучи беременной четвертым ребенком, она вернулась в ФРГ в сентябре 2016 года. Была арестована в сентябре 2019 года, находится в следственном изоляторе.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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