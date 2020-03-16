Власти Крыма назвали позицию ЕС по статусу полуострова лицемерной

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал лицемерной позицию Евросоюза , который продолжает отказываться признавать российский статус Крыма.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил с заявлением по Крыму, в котором напомнил, что Евросоюз не признает полуостров российским. Кроме того, по его словам, "усиливающаяся милитаризация полуострова продолжает негативно влиять на ситуацию с безопасностью в черноморском регионе".

"Любые отсылки к международному праву с их стороны звучат лицемерно. Право на самоопределение зафиксировано в уставе ООН, а также в Декларации ООН о принципах международного права 1970 года", - сказал журналистам Константинов.

По его словам, крымчане уже не обращают внимание на подобные заявления западных политиков.

"Пусть они выдумывают небылицы про якобы "оккупированный и аннексированный Крым", лицемерно демонстрируют заботу о высосанных из пальца "проблемах с соблюдением прав человека в Крыму". Мы на это не отвлекаемся, раз для них понятие честности и справедливости не существует", - сказал Константинов.