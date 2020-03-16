В Таиланде призвали вернуться на работу врачей-пенсионеров

БАНГКОК, 16 мар – РИА Новости. Правительство Правительство Таиланда призывает всех трудоспособных врачей-пенсионеров временно вернуться на работу в государственные и частные больницы для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 , заявил в понедельник вице-премьер страны Висану Крыангам.

Выступление вице-премьера транслировал телеканал Thai PBS.

"Правительство выделило особый бюджет на зарплаты врачам-пенсионерам, которые вернутся на работу, чтобы бороться с эпидемией", - заявил он.

Такая мера необходима на случай перехода эпидемии в третью фазу, когда будет невозможно отследить точно цепочку заражений, и коронавирус начнет распространяться быстрее и шире среди населения, сказал Крыангам.