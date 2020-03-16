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В Таиланде призвали вернуться на работу врачей-пенсионеров
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РИА Новости

В Таиланде призвали вернуться на работу врачей-пенсионеров

15:08 16.03.2020
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© AP Photo / Gemunu AmarasingheМедсестра в отделении скорой помощи, Таиланд
Медсестра в отделении скорой помощи, Таиланд
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
Медсестра в отделении скорой помощи, Таиланд. Архивное фото
БАНГКОК, 16 мар – РИА Новости. Правительство Таиланда призывает всех трудоспособных врачей-пенсионеров временно вернуться на работу в государственные и частные больницы для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19, заявил в понедельник вице-премьер страны Висану Крыангам.
Выступление вице-премьера транслировал телеканал Thai PBS.
"Правительство выделило особый бюджет на зарплаты врачам-пенсионерам, которые вернутся на работу, чтобы бороться с эпидемией", - заявил он.
Такая мера необходима на случай перехода эпидемии в третью фазу, когда будет невозможно отследить точно цепочку заражений, и коронавирус начнет распространяться быстрее и шире среди населения, сказал Крыангам.
Он подчеркнул, что пока Таиланд находится во второй, контролируемой фазе распространения инфекции.
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